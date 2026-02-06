Laković i Šahmanović sa ambasadorom EU razgovarali o budućnosti Rudnika uglja i sjevera Crne Gore

Izvor: MONDO

Izvršni direktor Rudnik uglja Pljevlja (RUP) Nemanja Laković i ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović razgovarali su sa ambasadorom Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler o procesu pravedne tranzicije energetskog sektora, sa posebnim fokusom na ulogu Pljevalja i Rudnika uglja kao nosilaca tog procesa.

Tokom sastanka, Laković je predložio uspostavljanje posebnog Fonda za pravednu tranziciju Evropske unije, koji bi omogućio Crnoj Gori da složen proces energetske transformacije sprovodi planski, efikasno i socijalno odgovorno.

„Podrška EU je od presudnog značaja, ne samo za RUP, već i za čitav grad i sjever Crne Gore. Pravedna tranzicija je kompleksan i dugoročan proces koji zahtijeva ozbiljnu ekspertsku i finansijsku podršku, zbog čega nam je neophodna snažna podrška evropskih partnera“, istakao je Laković.

On je naglasio da je Rudnik uglja Pljevlja jasno i nedvosmisleno pozicioniran kao aktivan akter pravedne tranzicije, ne samo kroz deklarativnu podršku, već kroz konkretne i mjerljive rezultate.

Laković je podsjetio da kompanija već sprovodi strateški plan transformacije poslovanja, oslanjajući se na sopstvene kapacitete i znanje, sa ciljem stvaranja novih, tržišno održivih biznisa.

„Plan pravedne tranzicije RUP-a obuhvata niz ključnih projekata i razvojnih pravaca usmjerenih ka diversifikaciji poslovanja i smanjenju zavisnosti od uglja. Time se stvaraju preduslovi za stabilan prelazak ka zelenijoj i održivoj ekonomiji, uz očuvanje zaposlenosti i ekonomske aktivnosti u Pljevljima“, kazao je on.

Kako je dodao, tokom prethodne godine RUP je otvorio pogon za proizvodnju lične zaštitne opreme, pokrenuo proizvodnju asfalta, dok građevinska služba uspješno realizuje značajne infrastrukturne projekte. Paralelno sa tim, kompanija intenzivno ulaže u razvoj obnovljivih izvora energije, potvrđujući spremnost da bude dio rješenja u energetskoj tranziciji Crne Gore.

Ambasador EU Johan Satler istakao je da proces pravedne tranzicije mora biti u samom središtu ekonomske transformacije Pljevalja.

„Pravedna tranzicija mora istovremeno obezbijediti kvalitetna radna mjesta, zaštititi zdravlje ljudi i životnu sredinu i unaprijediti kvalitet života lokalne zajednice“, naglasio je Satler.

Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović poručio je da proces pravedne energetske tranzicije Rudnika uglja Pljevlja ide u dobrom pravcu i da će imati punu podršku nadležnog ministarstva.

„Ovo nije lak proces i zahtijeva vrijeme, ali vjerujem da će Rudnik, uz odgovorno upravljanje i kontinuiranu podršku Ministarstva energetike i rudarstva, uspješno ostvariti zacrtane poslovne ciljeve. Takva podrška neće izostati ni u narednom periodu“, kazao je Šahmanović.

Na sastanku je zaključeno da pravedna tranzicija mora imati realne rokove i obezbijeđena finansijska sredstva, te da Rudnik uglja Pljevlja već danas pokazuje spremnost da bude ključni partner u tom procesu.

Delegacija je tom prilikom obišla pogon za proizvodnju lične zaštitne opreme, u kojem su u toku završne pripreme za početak rada.