Postojeći sistem ne predviđa obavezu da se dio prihoda od koncesione naknade na jasan i namjenski način usmjeri ka razvoju lokalne infrastrukture i projekata od strateškog značaja za opštinu na čijoj se teritoriji nalazi aerodrom, saopšteno je danas iz Vlade Crne Gore.

U saopštenju se navodi da je Vlada, na danas održanoj 112. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić, utvrdila Predlog zakona o izmjeni Zakona o finansiranju lokalne samouprave.

"U diskusiji je istaknuto da važeće zakonsko rješenje ne obezbjeđuje dovoljno preciznu i razvojno orijentisanu raspodjelu prihoda od koncesione naknade za korišćenje aerodroma. Iako se aerodromi kao dobra od opšteg interesa nalaze na teritoriji konkretnih jedinica lokalne samouprave, postojeći sistem ne predviđa obavezu da se dio prihoda od koncesione naknade na jasan i namjenski način usmjeri ka razvoju lokalne infrastrukture i projekata od strateškog značaja za opštinu na čijoj se teritoriji nalazi aerodrom. Time se propušta prilika da se prihod ostvaren korišćenjem lokalnog resursa direktnije veže za lokalni razvoj", ističe se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da se predloženim izmjenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave postižu sljedeći ključni ciljevi:

• obezbjeđivanje funkcionalnije raspodjele prihoda od koncesione naknade za korišćenje aerodroma, uz uvažavanje činjenice da se aerodromi kao dobra od opšteg interesa nalaze na teritoriji konkretnih jedinica lokalne samouprave;

• uspostavljanje jasne namjenske komponente fiksnog dijela koncesione naknade za korišćenje aerodroma, kojom se dio ostvarenih prihoda usmjerava na finansiranje infrastrukturnih projekata od strateškog značaja za opštinu u kojoj se aerodrom nalazi.

"Predložene izmjene doprinose ostvarivanju strateških ciljeva Vlade u dijelu efikasnijeg korišćenja javnih resursa i jačanja razvojne uloge lokalne samouprave", kazali su iz Vlade.

U saopštenju se navodi da je utvrđen Predlog Zakona o dopuni Zakona o koncesijama.

"Predloženom dopunom postojećeg zakonskog rješenja, odnosno uvođenjem mogućnosti da se koncesiona naknada sastoji iz fiksnog i varijabilnog dijela, unapređuje se normativni okvir za uređivanje koncesionih odnosa i obezbjeđuje veća fleksibilnost u ugovaranju. Imajući u vidu da se zaključuju koncesioni ugovori različitog trajanja, investicionog obima i ekonomske strukture, ovakvo rješenje omogućava prilagođavanje strukture koncesione naknade specifičnostima svakog pojedinačnog projekta. Fiksni dio koncesione naknade obezbjeđuje stabilan i unaprijed definisan prihod tokom trajanja koncesije, čime se jača predvidivost javnih prihoda. Varijabilni dio omogućava da se visina koncesione naknade veže za ostvarene ekonomske efkte koncesione djelatnosti ili druge relevantne parametre poslovanja, u skladu sa ugovorom. Na taj način postiže se uravnotežen odnos između sigurnosti prihoda i učešća države u rezultatima koncesionog projekta. Predloženo rješenje ne mijenja osnov za obračun koncesione naknade, već precizira njenu strukturu. Time se obezbjeđuje zaštita javnog interesa uz očuvanje podsticajnog i predvidivog okvira za realizaciju koncesija", rekli su iz Vlade.

Vlada je, kako se dodaje u saopštenju, usvojila Informaciju o polaznim osnovama za pregovore o zaključivanju Ugovora o zajmu sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) za potrebe finansiranja Projekta "Šume Crne Gore za zajednički prosperitet", u iznosu do 18 miliona eura.

"Projekat je pripremljen kroz saradnju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svjetske Banke u periodu 2024 – 2025. godine. Projekat je kreiran da odgovori na dvostruke izazove: povećanje održivosti šumarskog sektora i povećanje ekonomske isplativosti šumarskog sektora. Projekat primjenjuje integrisani pristup fokusiran na održivo upravljanje resursima, ekonomičniju upotrebu drveta veće vrijednosti, poboljšanje kvaliteta zaposlenosti u ruralnim područjima i poboljšane ishode sekvestracije ugljenika i očuvanja prirode. Kako se navodi u Informaciji, finansiranje projekta planirano je putem kreditnog aranžmana sa IBRD-om, u ukupnom iznosu do 18 miliona eura, u narednih šest godina (2026-2032), uz redovno praćenje progresa u implementaciji i izvještavanje Vlade Crne Gore i Odbora direktora Svjetske Banke", kazali su iz Vlade.

Navode da pravni osnov za zaključivanje predmetnog kreditnog aranžmana predstavlja Zakon o budžetu Crne Gore za 2026. godinu i Odluka o zaduživanju Crne Gore za 2026. godinu, kojima je predviđeno da se Država, za potrebe finansiranja projekata, između ostalog, može zadužiti za potrebe finansiranja ovog Projekta u navedenom iznosu, u skladu sa opštim uslovima kreditiranja koje propisuje IBRD, kreditni aranžman predviđa varijabilnu kamatnu stopu koja se sastoji od šestomjesečnog EURIBOR-a, uvećanog za varijabilnu kamatnu maržu koja se kvartalno utvrđuje, odnosno fiksira.

"Za kreditni aranžman sa rokom otplate od 15 godina, i grejs periodom od 2 godine, varijabilna kamatna marža trenutno iznosi 0.55 %. Dodatno, predviđena je jednokratna naknada za obradu kredita (tzv. front-end fee) u iznosu od 0,25 % ukupne vrijednosti kredita, kao i naknada na nepovučena sredstva (commitment fee) u visini od 0,25 % na iznos neiskorišćenih sredstava u trenutku obračuna. Obračun naknade na nepovučena sredstva počinje 4 godine nakon odobrenja Ugovora o zajmu od strane banke. Svi uslovi finansiranja, uključujući i konačan tekst Ugovora o zajmu, biće predmet daljeg definisanja i usaglašavanja tokom zvaničnih pregovora sa IBRD-om", kazali su iz izvršne vlasti.

Usvojena je Informacija o upisu i uplati običnih (redovnih) akcija III emisije emitenta Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" AD Igalo.

"U Informaciji se između ostalog navodi da je Vlada Crne Gore 29. januara tekuće godine iskoristila pravo preče kupovine u I krugu dokapitalizacije te uplatom 4.605.189,48 eura na namjenski račun za dokapitalizaciju Instituta, te na taj način upisala 29.723 akcije iz nove emisije. S obzirom na to da državni fondovi nisu iskoristili pravo preče kupovine u I krugu, zato što nisu imali opredijeljena sredstva u budžetu za tu namjenu, Vlada Crne Gore u ll krugu treba da kupi još 63.457 akcija za iznos od 9.831.830,87 eura a do iznosa projektovanog za pokrivanje dospjelih obaveza usvojenim Planom restrukturiranja od 21.436.957,15 eura. Nadalje, Zakonom o budžetu Crne Gore za 2026. godinu planirana su sredstva za izmirenje obaveza po osnovu Plana restrukturianja Instituta, odnosno za dokapitalizaciju istog. Realizacija navedenih aktivnosti predstav|ja ključni preduslov za izmirenje dospjelih obaveza Instituta, stabilizaciju njegovog finansijskog poslovanja stvaranje uslova za nastavak sprovodenja Plana restrukturiranja, uključujući narednu fazu investicionog ciklusa.Tim povodom, zaduženo je MInistarstvo finansija da preusmjeri potrebna sredstva za upis i kupovinu akcija u II krugu u cilju uspješnog okončanja postupka dokapitalizacije Instituta", kazali su iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o obrazovanju Komisije za kontrolu korišćenja poreskog oslobođenja u poljoprivrednoj djelatnosti.

"Obrazovanje ove Komisije predstavlja neophodan institucionalni preduslov za sprovođenje zakonskih odredbi u oblasti poreskih olakšica u poljoprivredi. Donošenjem Odluke omogućava se nastavak postupanja po zaprimljenim zahtjevima, obezbjeđuje transparentna i zakonita primjena propisa, kao i efikasnija kontrola ulaganja u poljoprivredni sektor. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaprimilo je veći broj zahtjeva pravnih lica za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u skladu sa članovima 31d, 31e i 31f Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Ukupna vrijednost zaprimljenih zahtjeva iznosi 2.611.967,96 eura, što ukazuje na značajan interes privrednih subjekata za korišćenje ove zakonske mjere podsticaja ulaganja u poljoprivrednu djelatnost. Ministarstvo, saglasno važećim propisima, nema ovlašćenje da samostalno odlučuje o osnovanosti zaprimljenih zahtjeva, već se odlučivanje može vršiti isključivo putem Komisije koju obrazuje Vlada Crne Gore", piše u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da će Komisija za kontrolu korišćenja poreskog oslobođenja imati odlučujuću ulogu u osiguravanju zakonite i transparentne primjene poreskih olakšica u poljoprivredi.

"Neophodno je da Komisiju čine predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva finansija, Poreske uprave i Agencije za zaštitu konkurencije. Navedeni multidisciplinarni sastav omogućava sveobuhvatno sagledavanje zahtjeva, uz istovremeno uvažavanje fiskalnih, razvojnih i pravila državne pomoći. Komisija provjerava ispunjenost zakonskih uslova za poresko oslobođenje, vrši uvid i procjenu činjeničnog stanja investicija na terenu, analizira njihov doprinos razvoju poljoprivredne djelatnosti, te ocjenjuje ispravnost izjava o primljenoj državnoj pomoći, u cilju sprečavanja narušavanja tržišne konkurencije.S tim u vezi, Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Komisije za kontrolu korišćenja poreskog oslobođenja u poljoprivrednoj djelatnosti", rekli su iz Vlade.

U saopštenju piše i da je usvojena je Informacija povodom zaključivanja Sporazuma između Finansijske uprave Slovenije i Uprave carina Crne Gore o donaciji softvera za carinski informacioni sistem, te da je prihvaćen tekst Sporazuma.

"Imajući u vidu da u okviru Pregovaračkog Poglavlja 29, postoji značajan broj IT sistema koje bi trebalo implementirati, kao i potrebu da se dostigne dovoljan stepen ispunjavanja za ovo mjerilo do kraja 2026. godine, Uprava carina je u prethodnom periodu ostvarila komunikaciju sa Finansijskom upravom Republike Slovenije (FURS), koja u kontinuitetu pruža podršku Upravi carina u pregovaračkom procesu kroz ekspertsku podršku i donaciju IT sistema. Uprava carina je iskazala potrebu za donacijom posljednjih razvijenih sistema FURS-a u skladu sa Carinskim zakonom Unije i posljednjim tehničkim specifikacijama DG TAXUD-a, kako bi nakon zaključivanja ovog Sporazuma izvršila implementaciju sistema u Carinski informacioni sistem. Takođe, zatražena je i ekspertska podrška Finansijske uprave Republike Slovenije tokom perioda implementacije. Finansijska uprava Republike Slovenije je iskazala spremnost da nastavi sa donacijom carinskih sistema Upravi carina kao i ekpertskom podrškom tokom perioda implementacije/nadogradnje sistema", rekli su iz Vlade.

Poručili su da je cilj ovog Sporazuma da se nastave aktivnosti Uprave carina za implementaciju /nadogradnju CIS - a u cilju privremenog zatvaranja Poglavlja 29 Carinska unija a time i obezbijedi:

- omogućavanje implementacije svih pravnih standarda koji regulišu međunarodno kretanje robe;

- interoperabilnost i povezanost sa carinskim sistemima EU,

- olakšavanje legalne trgovine,

- pojednostavljenje carinskih procedura;

- efikasnija naplata carinskih i poreskih dažbina;

- prikupljanje i analiza podataka o međunarodnoj trgovini; - sprječavanje opasnih i nedozvoljenih aktivnosti.