Projektant će nakon potpisivanja ugovora imati najviše šest mjeseci da uradi konceptualno rješenje, u kojem će morati da predvidi i povećanje broja saobraćajnih traka do nivoa brze saobraćajnice - odnosno širenje magistrale na četiri, umjesto postojeće dvije trake.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Uprava za saobraćaj je na tenderu za konceptualno rješenje rekonstrukcije magistrale Virpazar - obilaznica Golubovci, izabrala 14.399 eura vrijednu ponudu podgoričke kompanije “Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja”. Trasa Virpazar - Golubovci duga je 16 kilometara, počinje kod raskrsnice za tunel “Sozina” i završava kod kružnog toka kod restorana “Roštiljijada”.

Tenderom za ovu dionicu je prethodno četiri puta traženo idejno rješenje, ali je svaki put poništen jer nije bilo zainteresovanih ponuđača. Posao je izmijenjen u petom tenderu, koji je raspisan krajem prošle godine i kojim se umjesto idejnog - tražila izrada konceptualnog rješenja magistrale uz povećanje broja saobraćajnih traka.

Procijenjena vrijednost tendera je bila 30.129 eura, a na njemu su učestvovale dvije firme - “Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” i bjelopoljski “Optimusproject” koji je ponudio 29.200 eura. Ponuda “Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” je izabrana kao povoljnija.

“Predmetnu dionicu karakterišu i terenska ograničenja jer se trasa gotovo cijelom svojom dužinom pruža paralelno sa prugom Beograd - Bar (dionica Podgorica - Bar), ali i činjenicom da prolazi kroz nacionalni park “Skadarsko jezero” i močvarno područje koje karakteriše nacionalni park. Na pojedinim dionicama dodatan problem predstavlja i to što trasa prolazi kroz naselja pri čemu su stambeni objekti neposredno uz postojeći magistralni put”, ističe se u projektnom zadatku.

Uprava će nakon izrade, ovo rješenje poslati nadležnim institucijama na saglasnost a poslužiće kao osnova za izmjenu planske dokumentacije, pribavljanje urbanističko-tehničkih uslova i izradu glavnog projekta. Ističe se da su na ovoj magistrali ljeti velike gužve, pa će projektant morati da ponudi tri varijante dionice, dok širina istraživanja mora obuhvatiti koridor 40 metara oko postojeće trase.