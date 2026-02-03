Turistička organizacija Tivat (TO Tivat) ove će godine raspolagati budžetom od 1.135.000 eura, što je 12 odsto više nego lani.

Izvor: MONDO/ Milica Mrvaljević

Kako se navodi u Finansijskom planu tog društva sa ograničenom odgovornošću čiji je vlasnik i osnivač Opština Tivat, a koji uskoro treba da se nađe pred odbornicima u lokalnom parlamentu, najveći pojedinačni izvor prihoda lokalne TO je boravišna taksa od koje se ove godine očekuje od 630.000 eura, prenose Vijesti.

Prema aktuelnim zakonskim rješenjima, od ukupno naplaćenog iznosa boravišne takse koju plaćaju turisti koji posjećuju određenu destinaciju, 80 odsto novca ide lokalnoj TO na čijoj je teritoriji ona naplačena, a ostatak Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore.

Od turističke takse koju plaćaju vlasnici vikendica i objekata za izdavanje, TO Tivat ove godine očekuje 200.000 eura, dok se od članskog doprinosa koji plaćaju privreda i preduzetnici čija je djelatnost povezana sa turizmom, očekuje 190.000 eura.

TO Tivat je prema obrađenim podacima za deset mjeseci prošle godine ostvarila ukupne prihode od 864.721 euro od čega 567.082 eura od boravišne takse, 178.629 eura od turističke takse i 119.010 eura od naplate članskog doprinosa.

Što se rashoda tiče, TO Tivat će ove godine na bruto zarade i dopriiose na teret poslodavca za svoje zaposlene potrošiti 300.000 eura što je sedam odsto više nego lani. Rashodi za materijal iznosiće 10.300 eura i za čak 26 odsto su manji nego 2025. dok su planirani rashodi za usluge 66.200 eura i manji su za četiri odsto u odnosu na prošlu godinu.

S druge strane, biće izdvojeno vše novca za ono što je osnovna djelatnost i uloga lokalne TO - promociju i obogaćivanje turističkog proizvoda Tivta i doprinos u organizaciji manifestacija značajnih za animiranje i zabavu posjetilaca tog grada. Tako će za organizaciju manifestacija koje priređuje sama TO Tivat ili doprinos ove firme manifestacijama koje priređuju drugi organizatori biti izdvojeno ukupno 394.000 eura što je 30 odsto više nego lani, dok će rashodi za realizaciju projekata i promotivnih aktivnosti TO Tivat u 2026. iznositi 642.000 eura što je 19 odsto više nego 2025. javljaju Vijesti.

Za jačanje kapaciteta lokalne turističke privrede biće izdvojeno 53.500 eura, dok će za finansiranje projekata valorizacije lokalne kulturne baštine TO Tivat potrošiti 62 hiljade eura.