Ministarstvo javnih radova je na tenderu za opremanje budućih prostorija Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), odnosno za uređivanje enterijera stare zgrade vlade - izabralo 423.218 eura vrijednu ponudu kompanije “DR TRADE”.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ovaj tender je počeo sredinom decembra prošle godine i trajao je do polovine januara, dok mu je procijenjena vrijednost bila 458.590 eura. “DR TRADE” je bila jedina firma koja je učestvovala u ovom postupku.

Ova kompanija će nakon potpisivanja ugovora imati najmanje mjesec a najviše tri, da isporuči i ugradi opremu, dok će za ugovorene radove morati da garantuju najmanje dvije godine. “DR TRADE” je uz ponudu morao da dostavi i garanciju za dobro izvršenje ugovora, u iznosu od deset odsto vrijednosti ugovora. Ako dobavljač svojom krivicom ne isporuči opremu, moraće da plaća i dnevnu kaznu u iznosu od dva hiljadita dijela (promila) vrijednosti ugovorene cijene, pišu Vijesti.

Ministarstvo javnih radova je početkom decembra prošle godine izabralo izvođača za adaptaciju ove zgrade za potrebe SDT-a i SPO-a, a ugovor za taj posao je potpisan sa nikšićkom firmom “Ramel”, koja je ponudu podnijela sa kompanijama “LD gradnja”, “Stambeno” i “Timing”. Ugovor je vrijedan 2.333.325 eura.

Izvršnoj vlasti je trebalo više godina da napravi prve korake kako bi se zgrada stare vlade, koja je godinama prazna, poslije nekoliko zaključaka donijetih tokom 43. i 44. Vlade, renovirala i prilagodila za potrebe SDT-a i SPO-a. U junu 2023. godine, tadašnji ministar pravde Marko Kovač najavio je da je za Vladu “prioritet selidba SDT-a i SPO-a u zgradu stare vlade”, a skoriju selidbu su najavljivali i bivši premijer Dritan Abazović, a potom i bivši ministar pravde Andrej Milović, na samom početku mandata u 44. Vladi, prenose Vijesti.

Prvi zaključak Vlade da se SDT i SPO presele - donijet je 6. jula 2023. godine

Po ranijem pisanju “Vijesti”, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) je kupila i donirala dio namješaja i IT opreme, koji se nalaze u nekoj od 110 kancelarija stare zgrade vlade. SDT i SPO trenutno rade u skučenim kancelarijama, gdje su specijalni tužioci, saradnici, administrativa i policijski službenici odavno zatrpani predmetima, registrima, arhivom...