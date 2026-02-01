Tehnički izazovi u radu novog sistema utiču na primjenu zakona, ali iz Komore očekuju razumijevanje institucija i moguće produženje rokova.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Obaveze propisane novim Zakonom o privrednim društvima moraju biti ispunjene do kraja marta, saopštili su iz Privredne komore Crne Gore (PKCG), uz očekivanje da će stabilizacija Integrisanog sistema za upravljanje prihodima (IRMS) Poreske uprave omogućiti da se taj proces odvija bez smetnji.

Iz PKCG su za agenciju Mina-business naveli da su u prethodnom periodu zaprimili određeni broj primjedbi svojih članica koje se odnose na tehničke probleme u funkcionisanju IRMS-a, a koji direktno utiču na ispunjavanje zakonskih obaveza propisanih Zakonom o privrednim društvima.

Kako su pojasnili, tokom organizovane radionice predstavljene su nove funkcionalnosti IRMS sistema, ali su istovremeno identifikovani i izazovi u njegovoj primjeni, uz neposrednu komunikaciju između privrednika i predstavnika nadležnih institucija.

Komora je najavila da će nastaviti sa prikupljanjem povratnih informacija od svojih članica i da će ih, kroz konstruktivan dijalog sa nadležnim organima, koristiti kako bi se unaprijedila primjena sistema i obezbijedila pravna sigurnost privrednih subjekata.

Novi Zakon o privrednim društvima, koji se primjenjuje od 1. januara, donosi sveobuhvatnu reformu kroz uvođenje novih pravnih instituta, digitalizaciju procedura i preciznije mehanizme zaštite članova društava, povjerilaca i trećih lica.

Iz PKCG su ocijenili da zakon predstavlja značajan korak ka modernizaciji i usklađivanju crnogorskog korporativnog prava sa evropskim standardima, jer donosi jasnija pravila, snažniju zaštitu učesnika na tržištu i veću pravnu predvidivost. Istovremeno, upozoravaju da zakon nameće složenije administrativne obaveze i strože procedure, što može biti posebno zahtjevno za mala i srednja preduzeća sa ograničenim resursima.

Ranije su pojedini privrednici ukazali da otežano funkcionisanje IRMS sistema, koji je počeo sa radom 12. januara, može usporiti primjenu Zakona o privrednim društvima, s obzirom na to da su preduzeća zakonski obavezna da usklađivanje svojih akata sprovode upravo putem te platforme.

Iz Komore navode da ohrabruje činjenica da je Poreska uprava već produžila pojedine rokove, uključujući rokove za podnošenje PDV prijava i IOPPD obrazaca, upravo zbog objektivnih problema u radu sistema, što, kako smatraju, pokazuje spremnost institucija da uvaže realne izazove sa kojima se privreda suočava.

PKCG izražava uvjerenje da će se isti princip razumijevanja i proporcionalnosti primjenjivati i ubuduće, sa ciljem očuvanja pravne sigurnosti, stabilnosti poslovnog ambijenta i potpune funkcionalnosti sistema od strateškog značaja.

S obzirom na to da je riječ o novom i složenom informacionom sistemu od velikog značaja za Poresku upravu, privredu i državu, iz Komore ne očekuju da će nadzorni i inspekcijski organi biti fokusirani na sankcionisanje privrednika koji aktivno nastoje da ispune svoje obaveze, ali su suočeni sa tehničkim ograničenjima.

Iz PKCG su pojasnili da zakon, iako omogućava modernizaciju i usklađivanje sa evropskom praksom, zahtijeva pažljivo tumačenje i postepeno prilagođavanje privrednih subjekata u prelaznom periodu, imajući u vidu složenost njegovih odredbi i moguće pravne posljedice pogrešne primjene.

U tom kontekstu, PKCG je u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja organizovala tri okrugla stola na kojima su predstavnici privrede imali priliku da direktno od autora zakona dobiju odgovore na pitanja i nedoumice u vezi sa njegovom primjenom.

Nakon održanih skupova, privrednicima je omogućeno da dostave dodatna pitanja, koja je stručna služba Komore objedinjeno proslijedila resornom ministarstvu. Kako su naveli, na veći dio pitanja već su dostavljeni odgovori, dok se odgovori koji se odnose na druge institucije očekuju u narednom periodu.

Kako bi se olakšala primjena zakona i razjasnile eventualne neusaglašenosti sa drugim propisima, Komora najavljuje da će, na zahtjev privrede, organizovati i pojedinačne sastanke sa predstavnicima nadležnog ministarstva.

Iz PKCG su poručili da očekuju da će, uz zajednički rad i razumijevanje donosilaca odluka, Zakon o privrednim društvima biti implementiran uz minimalno administrativno i finansijsko opterećenje za privredu, kao i da će nadležne institucije imati razumijevanje za eventualne zahtjeve za produženje rokova usljed početnih problema u radu neophodnih softverskih rješenja.