Andrija Radunović je, kako piše, diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom od oko 25 godina, uglavnom u bankarskom sektoru, gdje je značajan dio vremena proveo na rukovodećim pozicijama.
Upravni odbor Fonda za zaštitu depozita (FZD) većinom glasova je izabrao Andriju Radunovića za direktora Fonda za zaštitu depozita (FZD).
“Odluka je donesena nakon razmatranja prijava i spovedenih intervjua sa svih 11 kandidata. Osim toga što je kandidat, Andrija Radunović ispunjavao je sve konkursom tražene uslove, a Upravni odbor je cijenio da kandidata Andriju Radunovića, u odnosu na druge kandidate, opredjeljuju radno iskustvo i druge reference iz radne biografije, kao i odgovori na intervjuima”, navedeno jena sajtu FZD-a.
Andrija Radunović je, kako piše, diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom od oko 25 godina, uglavnom u bankarskom sektoru, gdje je značajan dio vremena proveo na rukovodećim pozicijama.
“U skladu sa zakonom, mandat novog direktora trajaće četiri godine, a počeće 03. 02. 2026. godine”, navodi se u saopštenju Upravnog odbora.
Odluka o izboru direktora je donijeta u ponedeljak.
Radunović je izabran nakon sprovođenja drugog konkursa koji je raspisan 20. oktobra prošle godine. Prvi konkurs raspisan je u septembru 2025. godine, ali je poništen jer nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova.