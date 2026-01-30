Andrija Radunović je, kako piše, diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom od oko 25 godina, uglavnom u bankarskom sektoru, gdje je značajan dio vremena proveo na rukovodećim pozicijama.

Izvor: privatna arhiva

Upravni odbor Fonda za zaštitu depozita (FZD) većinom glasova je izabrao Andriju Radunovića za direktora Fonda za zaštitu depozita (FZD).

“Odluka je donesena nakon razmatranja prijava i spovedenih intervjua sa svih 11 kandidata. Osim toga što je kandidat, Andrija Radunović ispunjavao je sve konkursom tražene uslove, a Upravni odbor je cijenio da kandidata Andriju Radunovića, u odnosu na druge kandidate, opredjeljuju radno iskustvo i druge reference iz radne biografije, kao i odgovori na intervjuima”, navedeno jena sajtu FZD-a.

Andrija Radunović je, kako piše, diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom od oko 25 godina, uglavnom u bankarskom sektoru, gdje je značajan dio vremena proveo na rukovodećim pozicijama.

“U skladu sa zakonom, mandat novog direktora trajaće četiri godine, a počeće 03. 02. 2026. godine”, navodi se u saopštenju Upravnog odbora.

Odluka o izboru direktora je donijeta u ponedeljak.

Radunović je izabran nakon sprovođenja drugog konkursa koji je raspisan 20. oktobra prošle godine. Prvi konkurs raspisan je u septembru 2025. godine, ali je poništen jer nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova.