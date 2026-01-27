Primjenom SEPA sistema za tri mjeseca su ostvarene uštede od 2,4 miliona eura, saopšteno je iz Centralne banke Crne Gore (CBCG).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na sjednici Savjeta CBCG predstavljeni su i rezultati analize efekata primjene SEPA sistema u prva tri mjeseca, koji potvrđuju značajne i mjerljive koristi za građane i privredu, piše Pobjeda.

,,U periodu od 7. oktobra prošle do 7. januara ove godine ostvarene su uštede od 2,4 miliona eura", precizirano je iz CBCG.

Prosječna cijena SEPA transakcije u analiziranom periodu je, kako su naveli, iznosila 6,15 eura, dok je prosječna cijena SWIFT transakcije 2024. godine iznosila 73,4 eura, što znači da su SEPA transakcije gotovo 12 puta jeftinije.

Iz CBCG su kazali da su uštede posebno izražene kod transakcija putem elektronskih kanala, pa je prosječna SEPA naknada za iznose do 200 eura za fizička lica iznosila svega 0,067 eura, a prosječna SWIFT naknada 18,14 eura. Kada je riječ o transakcijama u iznosima iznad 20.000 eura, prosječna SEPA naknada za pravna lica iznosi 25 eura, dok cijena SWIFT transakcije iznosi oko 156 eura.

Iz CBCG su rekli da rezultati analize ukazuju da postoji prostor za bolju iskorišćenost prednosti SEPA sistema, naročito u segmentu poslovanja pravnih lica, gdje se i dalje značajan broj transakcija realizuje putem višestruko skupljih SWIFT kanala.

,,Analiza pokazuje da je privreda imala potencijal da, u prethodnom tromjesečnom periodu, ostvari dodatne uštede od više od 1,3 miliona eura", navodi se u saopštenju.

Zbog navedenog, CBCG planira da, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i ostalim privrednim udruženjima, radi na dodatnoj edukaciji i promociji korišćenja SEPA sistema, što je Savjet podržao.

Na jučerašnjoj sjednici razmatran je i status implementacije projekta uvođenja nacionalnog sistema instant plaćanja (TIPS clone), koji CBCG realizuje u saradnji sa Centralnom bankom Italije. Tom prilikom su, kako je saopšteno, predstavljene izuzetne aktivnosti usmjerene na pripremu crnogorskog bankarskog sektora za najznačajniju transformaciju platnog sistema, koja podrazumijeva prelazak na inkluzivna, trenutna i pristupačna digitalna plaćanja.

,,Konstatovano je da se aktivnosti sprovode u skladu sa planiranom dinamikom, te da se početak primjene sistema očekuje u julu ove godine", navodi se u saopštenju, javlja Pobjeda.