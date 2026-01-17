CAAP tvrdi da nedostaci iz prethodnih postupaka nisu otklonjeni, te da ni Tenderska komisija ni Komisija za koncesije nisu postupale u skladu sa zakonima Crne Gore, već su, kako navode, postupale suprotno i propisima Evropske unije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Luksemburško-američka kompanija Corporacion America Airports (CAAP) podnijela je tužbu Upravnom sudu protiv odluke Komisije za koncesije Vlade Crne Gore od 26. decembra 2026. godine. U spornoj odluci, kako navode iz CAAP-a, odbijen je njihov prigovor koji je podnesen 27. novembra 2025. godine, a odnosio se na novu rang-listu ponuđača, formiranu 12. novembra 2025.

Iz CAAP-a su saopštili da su tokom postupka uočili da nedostaci utvrđeni u prethodnim fazama postupka nisu otklonjeni, te da ni Tenderska komisija ni Komisija za koncesije nisu postupale u skladu sa važećim zakonima Crne Gore. Kompanija takođe tvrdi da su u postupku, pored domaćih propisa, prekršeni i standardi Evropske unije.

CAAP navodi da su prilikom bodovanja i rangiranja ponuda postojale proceduralne nepravilnosti, te da je konačna rang-lista formirana na način koji nije u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

U saopštenju za javnost, kompanija ističe da će nastaviti da se bori za zakonitost i transparentnost postupka i dodaje da smatra da je CAAP najuspješniji ponuđač i da treba da bude prvoplasirani u procesu dodjele koncesije.

Ovaj slučaj predstavlja nastavak sporova u vezi sa procesom davanja aerodroma pod koncesiju, nakon što su ranije u postupku evidentirani različiti prigovori i žalbe.