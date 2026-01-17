Ovaj napredak stvara uslove za realizaciju narednih tranši finansijske podrške iz Instrumenta za reforme i rast.

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici usvojila Treći polugodišnji izvještaj u okviru Instrumenta EU za reforme i rast. Izvještaj je pripremilo Ministarstvo evropskih poslova u saradnji sa Ministarstvom finansija i drugim nadležnim institucijama, a njegova svrha je praćenje realizacije Reformske agende Crne Gore za period 2024–2027. Ovaj dokument predstavlja ključni operativni mehanizam Plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan.

Iz Ministarstva evropskih poslova saopšteno je da je Crna Gora do sada ispunila više od polovine mjera predviđenih Reformskom agendom i da se očekuje da će, za ostvarene rezultate, našoj zemlji biti odobreno dodatnih oko 55 miliona eura iz Plana rasta.

Kako se navodi, riječ je o snažnom podsticaju sprovođenju reformi i jasnom signalu povjerenja Evropske unije u reformski proces koji Crna Gora sprovodi.

Rezultati: 24 koraka potpuno ispunjena, 21 djelimično

U okviru Reformske agende realizovan je vidljiv napredak: od ukupno 45 reformskih koraka, 24 su u potpunosti ispunjena, dok je 21 korak ocijenjen kao djelimično ispunjen.

Nakon dostavljanja Trećeg polugodišnjeg izvještaja, slijedi njegova evaluacija od strane Evropske komisije. Ukoliko EK potvrdi dostavljenu procjenu, Crnoj Gori bi za ostvarene korake bilo odobreno dodatnih 59 miliona eura, proporcionalno umanjenih za 7%, koliko je Crnoj Gori izdvojeno u vidu predfinansiranja tokom maja 2025. godine. Ovaj iznos predstavlja značajan finansijski i reformski iskorak u okviru Plana rasta.

Potreba za intenziviranjem reformi

Iz Ministarstva evropskih poslova poručuju da ostvareni rezultati ukazuju na napredak u realizaciji planiranih obaveza, ali i na potrebu da se u narednom periodu dodatno intenziviraju aktivnosti na reformama čiji rokovi ističu, uz pojačan nadzor, snažniju tehničku koordinaciju između resora i blisku saradnju sa Evropskom komisijom.

Najuspješniji resori

Ministarstvo evropskih poslova posebno ističe resore koji od početka sprovođenja Reformske agende bilježe visok stepen realizacije, među kojima se izdvajaju:

Ministarstvo energetike i rudarstva – ispunilo 9 od 10 reformskih koraka

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija – u potpunosti realizovalo svih 5 planiranih koraka

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava – ispunilo sve obaveze u svojoj nadležnosti

Reformska agenda kao temelj razvoja

Ispunjenjem više od polovine planiranih mjera, Crna Gora potvrđuje posvećenost ključnim reformskim ciljevima u oblastima obuhvaćenim Reformskom agendom, uključujući: