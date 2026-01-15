U obrazloženju odluke se navodi da je "Jugopetrol" u ponudi napravio dvije ključne greške...

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uprava za ugljovodonike Crne Gore poništila je tender za nabavku naftnih derivata – dizel goriva (EN 590), procijenjene vrijednosti 11 miliona eura, nakon što je utvrđeno da jedina pristigla ponuda kompanije "Jugopetrol" nije bila ispravna, prenose Vijesti.

U obrazloženju odluke se navodi da je "Jugopetrol" u ponudi napravio dvije ključne greške.

Prvo, nije jasno naveo na koji način bi dizel bio isporučen – da li direktno sa broda u luci Bar ili iz rezervoara naftnog terminala, iako je tenderom bilo obavezno da se izabere samo jedna od te dvije opcije. Umjesto toga, ostavljena je mogućnost obje varijante, što pravilima tendera nije bilo dozvoljeno.

Drugo, kompanija nije precizno objasnila kako je formirala cijenu goriva. U ponudi nijesu navedeni konkretni podaci na osnovu kojih se cijena računa, poput prosječnih berzanskih cijena, premije ili kursa po kojem se preračunava iz dolara u eure.

Zbog toga naručilac nije mogao da provjeri da li je cijena pravilno izračunata, pa je ponuda ocijenjena kao neispravna i postupak javne nabavke je poništen.