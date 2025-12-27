Ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić kazao je tokom rasprave da se predloženim zakonom pokazuje da sistem penzijskog i invalidskog osiguranja nije zatvoren i rigidan, već sposoban da prati savremene tokove rada, preduzetništva i tržiš

Skupština Crne Gore danas je završila raspravu o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje, prema ocjeni predlagača, predstavljaju odgovor države na promjene u ekonomskom i pravnom sistemu, prenosi portal Vijesti.

Ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić kazao je tokom rasprave da se predloženim zakonom pokazuje da sistem penzijskog i invalidskog osiguranja nije zatvoren i rigidan, već sposoban da prati savremene tokove rada, preduzetništva i tržišta.

Kako je naveo, uvođenjem instituta dopunske preduzetničke djelatnosti u Zakon o privrednim društvima država je jasno poslala poruku da želi da podstakne rad, dodatnu inicijativu i legalne oblike sticanja prihoda.

„Naša je obaveza bila da obezbijedimo da se novi oblici rada integrišu u sistem, a ne da ostanu van njega. Upravo to i radi ovaj zakon“, rekao je Gutić, prenosi portal Vijesti.

On je naglasio da cilj izmjena nije povećanje nameta niti dodatno opterećenje za građane, već uvođenje reda, jasnoće i pravne sigurnosti kroz precizno definisanje osnova za obračun doprinosa.

Gutić je istakao i socijalnu dimenziju zakona, navodeći da država neće zanemariti radnike angažovane na stalnim sezonskim poslovima, te da će im biti omogućeno produženo osiguranje nakon isteka ugovora o radu kako bi se obezbijedio kontinuitet staža i socijalna sigurnost.

Prema njegovim riječima, predložene izmjene ne ugrožavaju fiskalnu stabilnost niti stvaraju dodatne troškove za budžet, već jačaju sistem doprinosa, unapređuju poresku disciplinu i dugoročno doprinose održivosti penzijskog fonda.

Gutić je poručio da se radi o zakonu koji ne počiva na političkim porukama, već na sistemskim rješenjima usmjerenim na zaštitu radnika, preduzetnika i javnih finansija.