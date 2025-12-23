Glavni grad je za 2026. godinu predložio budžet od 164.200.000 eura što je u odnosu na 2025. uvećanje za 11,20 miliona eura ili 7,32 odsto.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predlogom budžeta Glavnog grada za 2026. godinu, o kojem će odbornici odlučivati na današnjoj sjednici, predviđeno je uvođenje subvencija za produženi boravak djece od prvog do trećeg razreda u iznosu od 2.000.000 eura. Zamjenica gradonačelnika Nađa Ljiljanić ranije je najavila da će Glavni grad uvesti 50 odsto subvencija za produženi boravak za djecu od prvog do trećeg razreda, zbog velikih troškova koje roditelji imaju za tu namjenu, piše Portal RTV Podgorica.

Kako se navodi u dokumentu koji je dobio zeleno svijetlo Ministarstva finansija i Sekretarijata za lokalnu samoupravu, sredstva su povećana prvenstveno zbog planirane podrške roditeljima za troškove produženog boravka djece od prvog do trećeg razreda, za koje namjene je planiran iznos od dva miliona eura, a takođe su planirana sredstva za nove programe podsticaja poljoprivredne proizvodnje, kao i raznovrsni programi pomoći i podrške u oblasti socijalnog staranja.

„Povećanje izdataka za bruto zarade i jačanje kadrovskih kapaciteta planirano je kod Službe zaštite i spašavanja, Direkcije za imovinu, Uprave za inspekcijske poslove, Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj i Uprave lokalnih javnih prihoda. Jačanje kadrovskog potencijala planirano je i kod javnih ustanova i to kod: JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, JU za brigu o djeci, Dječji savez, JU za smještaj rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci, kao i kod novoosnovane JU Centar za razvoj i pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite – Glavni grad. Povećanje broja zaposlenih planirano je i kod JU Gradsko pozorište, imajući u vidu planirano preseljenje u novu zgradu. Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru planirani su u iznosu od 34,77 miliona eura što čini 21,18 odsto ukupnih planiranih izdataka. Transferi institucijama kulture i sporta planirani su u iznosu od 5,90 miliona eura što je 1,52 miliona eura više u odnosu na plan za 2025. godinu, zato što su u 2026. godini predviđena veća izdvajanja za transfere za sport koja su planirana u iznosu od 5,40 miliona eura“, navodi se u dokumentu objavljenom sa sajtu Skupštine.

Ostali transferi pojedincima su planirani u iznosu od 3,81 miliona eura što je 1,96 miliona eura više u odnosu na sredstva planirana po ovom osnovu u 2025. godini. Sredstva za ovu namjenu u Transferi javnim preduzećima planirani su u iznosu od 21,26 miliona eura ili 12,95% ukupnih izdataka.

„U odnosu na 2025. godinu, planirani iznos je veći za 2,20 miliona eura ili 11,54 odsto. U okviru ove pozicije, planirani su transferi za „Čistoća“ doo (2,80 miliona eura), „Zelenilo“ doo (3,00 miliona eura),„Pogrebne usluge“ doo (0,30 miliona eura),„Komunalne usluge“ doo (1,25 miliona eura), „Vodovod i kanalizacija“ doo (0,15 miliona eura), „Agencija za stanovanje“ doo (0,80 miliona eura), „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ doo (1,76 miliona eura), „Sportski objekti“ doo (1,55 miliona eura), „Radio televizija Podgorica“ doo (2,20miliona eura), „Putevi“ doo (5,40 miliona eura), „Agencija za izradu lokalnih planskih dokumenata Podgorica“ doo (0,30 miliona eura) i „Agencija za

upravljanje zaštićenim područjima Podgorice“ doo (0,50 miliona eura). Za transfere privrednim društvima – subvencionisanje cijena za ranjive kategorije korisnika komunalnih usluga planirano je 0,59 miliona eura, za uklanjanje i sanaciju neuređenih odlagališta 0,15 miliona eura a za sredstva za veterinarske usluge 0,15 miliona eura. U odnosu na 2025. godinu, povećanje sredstava planirano je za transfere kod privrednog društva „Putevi“ doo i to za 0,90 miliona eura. Takođe, Skupština Glavnog grada Podgorica donijela je Odluku o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Agencija za izradu lokalnih planskih dokumenata“ Podgorica u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora, radi obavljanja poslova izrade lokalnih planskih dokumenata i drugih poslova neophodnih za njihovu izradu, a za transfer navedenoj agenciji je u 2026. godini planiran iznos od 0,30 miliona eura“, piše u predlogu budžeta.