U okviru Programa za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori za period 2024–2026. godine, sprovedena je detaljna analiza rasprostranjenosti sive ekonomije na nivou jedinica lokalne samouprave, s ciljem jačanja svijesti o njenim efektima na ekonomski razvoj i društvo u cjelini. Istraživanje je obuhvatilo Podgoricu, Budvu i Bijelo Polje, opštine u kojima posluje oko 75 odsto ukupnog broja registrovanih privrednih subjekata u Crnoj Gori, navodi se u informaciji koju je razmatrala Vlada.

Analiza je sprovedena primjenom više metodoloških tehnika, uključujući obradu statističkih i registarskih podataka, poređenje ekonomskih pokazatelja i potrošnje električne energije, kao i anketiranje preduzeća i razgovore sa predstavnicima privrede, lokalnih vlasti i civilnog sektora. Ovakav pristup omogućio je precizniji uvid u obim i strukturu sive ekonomije na lokalnom nivou.

Prema kvantitativnim nalazima zasnovanim na analizi potrošnje električne energije, tokom 2024. godine nije zabilježen rast sive ekonomije u odnosu na prethodne dvije godine u posmatranim opštinama. U Podgorici i Budvi ekonomski rast pratio je pad potrošnje električne energije, što ukazuje da povećana aktivnost nije bila rezultat neformalnog poslovanja. Sličan trend zabilježen je i u Bijelom Polju, gdje je rast bruto dodate vrijednosti ostvaren bez povećanja potrošnje struje.

Ipak, u dokumentu se ukazuje na potencijalne izazove u sjevernom regionu. Razlike između administrativnih evidencija i rezultata Ankete o radnoj snazi mogu ukazivati na prisustvo neformalne zaposlenosti, što zahtijeva dodatna istraživanja.

Rezultati ankete sprovedene među privrednicima pokazuju da se procijenjeni udio sive ekonomije kreće oko 21,1 odsto u Podgorici i 20,3 odsto u Budvi, dok za Bijelo Polje procjena nije mogla biti pouzdano utvrđena zbog ograničenog broja odgovora. Privrednici u velikoj mjeri prepoznaju neformalnu konkurenciju kao ozbiljan problem, ističući njen negativan uticaj na prihode i ravnopravnost na tržištu.

U analizi je navedeno i da se u pojedinim djelatnostima i dalje značajan dio prometa odvija gotovinski, uz djelimično neprijavljivanje.

Većina ispitanika smatra da se uslovi poslovanja nijesu bitno mijenjali, ali kao ključne prepreke izdvajaju inflaciju i visoka fiskalna opterećenja, posebno porez na dodatu vrijednost. Administrativne procedure i lokalne takse takođe se prepoznaju kao faktori koji podstiču dio privrednih aktivnosti da prelaze u sivu zonu.

Kroz kvalitativne intervjue dodatno su identifikovani strukturni problemi, među kojima se izdvajaju nelojalna konkurencija, visoki troškovi rada i nedovoljno razvijena infrastruktura, naročito u manje razvijenim opštinama.

Zaključak istraživanja je da, iako nije došlo do rasta sive ekonomije u analiziranim opštinama, njen udio od oko 20 odsto i dalje predstavlja značajan izazov, posebno na sjeveru zemlje. Kao ključne preporuke navode se jačanje institucionalne stabilnosti, smanjenje administrativnih i fiskalnih opterećenja, unapređenje inspekcijskog nadzora i razvoj programa prekvalifikacije radne snage.

Vlada je predložila da se nadležni organi zaduže za izradu konkretnih mjera usmjerenih na poboljšanje poslovnog ambijenta, suzbijanje sive ekonomije i jačanje tržišta rada, uz poseban fokus na sjeverni region.