Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ministarstvo saobraćaja planira da do kraja decembra potpiše ugovore sa Evropskom investicionom bankom (EIB) za rekonstrukciju željezničke pruge Golubovci – Bar, dok je zaključivanje kreditnog aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) predviđeno za početak 2026. godine, prenosi portal Vijesti.

Ukupna vrijednost projekta, bez obračunatog PDV-a, procijenjena je na 230,8 miliona eura. Finansiranje će biti obezbijeđeno kroz kredit EIB-a u iznosu od 63 miliona eura, kredit EBRD-a od 50 miliona, grant sredstva Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) u iznosu od 112,62 miliona eura, kao i sopstvena sredstva u iznosu od 5,18 miliona eura.

Vlada je već usvojila ugovore koji se odnose na kredit EIB-a i grant WBIF-a, čime su stvoreni formalni preduslovi za početak realizacije projekta. Grant sredstva iz WBIF-a odobrena su još u decembru 2023. godine, a namijenjena su obnovi oko 39,6 kilometara otvorene pruge između stanica Golubovci i Bar, kao i rekonstrukciji staničnih i manevarskih kolosjeka, uključujući klizište Ratac i tunel Sozina.

Kako se navodi u dokumentaciji, pruga Vrbnica – Bar predstavlja ključnu željezničku saobraćajnicu u Crnoj Gori i dio međunarodne linije Beograd – Bar, koja povezuje Luku Bar sa regionom Zapadnog Balkana i evropskim transportnim koridorima. Zbog dugogodišnjeg nedovoljnog održavanja, brzina saobraćaja na dionici Golubovci – Bar trenutno je ograničena na 70 kilometara na čas, dok su na pojedinim dionicama pogođenim klizištima uvedena dodatna ograničenja.

U Vladinim dokumentima ističe se da grant sredstva pokrivaju oko 50 odsto ukupne vrijednosti projekta, dok će ostatak biti finansiran putem kreditnih aranžmana sa EIB-om i EBRD-om. Ugovor sa EIB-om mora biti zaključen do kraja ove godine, dok se potpisivanje ugovora sa EBRD-om očekuje tokom 2026. godine, prenosi portal Vijesti.

Projektom je predviđeno unapređenje kvaliteta željezničkih usluga, smanjenje troškova transporta, veće korišćenje željeznice u odnosu na drumski saobraćaj, kao i dugoročno poboljšanje održivosti željezničkog sistema.

Rok raspoloživosti kredita EIB-a iznosi pet godina od dana potpisivanja ugovora, a sredstva će se povlačiti u više tranši. Kamatna stopa biće definisana prilikom svakog povlačenja sredstava, uz mogućnost izbora između fiksne i varijabilne stope.

Realizacija projekta povjerena je Željezničkoj infrastrukturi Crne Gore (ŽICG). Iz te institucije ranije je saopšteno da se početak radova očekuje u prvoj polovini 2026. godine, nakon potpisivanja svih finansijskih sporazuma i završetka glavnog projekta, dok je planirano trajanje radova tri godine.