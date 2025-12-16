Iz EPCG, međutim, ističu da tokom čitavog perioda realizacije ekološke rekonstrukcije nije došlo do povećanja emisija štetnih čestica u odnosu na istorijski nivo.

Izvor: Twitter

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) odlučno odbacuje paušalne ocjene kojima se u javnosti pokušava stvoriti utisak da je proces ekološke rekonstrukcije Termoelektrane Pljevlja doveo do povećanja zagađenja u Pljevljima u odnosu na stanje prije početka tog procesa ili u odnosu na prethodnih četrdeset godina rada postrojenja.

To je saopšteno iz ove državne kompanije iz koje su reagovali na riječi predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Osvrćući se na zagađenje vazduha u Pljevljima, Milatović je danas u crnogorskom parlamentu kazao da je riječ o jednoj od najozbiljnijih ekoloških i zdravstvenih prijetnji u Crnoj Gori, te da su nadležni morali pokazati veću odgovornost kad je u pitanju rješenje situacije koja šteti zdravlju građana Pljevalja.

"Neko u Podgorici mora da čuje šta se dešava u Pljevljima, da je prije neko veče u Pljevljima više djece završilo u bolnici upravo zbog ekološke katastrofe koja se desila. Mi smo već danas morali da imamo u Pljevljima makar pet ministara koji zajedno sa donosiocima odluka u Elektroprivredi treba da vide kako da se sanira šteta. Nažalost, nemamo nijednog člana Vlade u Pljevljima", kazao je šef države.

Iz EPCG, međutim, ističu da tokom čitavog perioda realizacije ekološke rekonstrukcije nije došlo do povećanja emisija štetnih čestica u odnosu na istorijski nivo.

"Naprotiv, danas se nalazimo pred samim završetkom projekta koji će, po prvi put od izgradnje Termoelektrane, značajno i mjerljivo smanjiti emisije praškastih materija i sumpor-dioksida, čime se trajno unapređuje kvalitet vazduha u Pljevljima. Elektroprivreda Crne Gore je realizovala i započela najveći investicioni ciklus u obnovljive izvore energije u istoriji kompanije. Zeleni projekti danas se mjere stotinama megavata instalisanih kapaciteta, kroz solarizaciju krovova domaćinstava i privrede, izgradnju velikih solarnih elektrana i razvoj novih čistih izvora energije", navodi se u saopštenju.

Ukoliko je to za nekoga sporno, onda očigledno govorimo o elementarnom nerazumijevanju energetske tranzicije, dodaju iz EPCG.

"Mi 'neuki', kako se implicitno sugeriše, realizovali smo projekte koji se mjere stotinama megavata, dok se sa druge strane nude političke fraze bez ijednog jedinog realizovanog megavata, bez ijednog projekta i bez ijedne preuzete odgovornosti. Donijeli smo i konkretne, socijalno odgovorne mjere u korist građana Pljevalja. Svim potrošačima u Pljevljima aktivna energija na računu za električnu energiju umanjena je za 50%, dok je potrošačima koji su se grijali preko kotlarnice u Skrajlićevoj ulici odobreno dodatno umanjenje od još 25 odsto", stoji u saopštenju te kompanije.

Dodaje se i da je konačno pokrenut projekat toplifikacije Pljevalja, o kojem se govorilo više od četrdeset godina, ali kako se navodi, bez stvarne realizacije.

"Radi objektivnog informisanja javnosti, prema informacijama zvaničnih zdravstvenih ustanova, broj djece sa respiratornim tegobama koja su se javila na pregled u zdravstvenim ustanovama, kao i broj hospitalizovane djece, znatno je veći u odnosu na prošlu godinu u svim opštinama širom Crne Gore, usljed pika respiratorne virusne epidemije. Ova pojava nije u direktnoj korelaciji sa zagađenjem vazduha. Prema istim zvaničnim izvorima, sva djeca hospitalizovana u Opštoj bolnici Pljevlja – ukupno njih devet – nalaze se u stabilnom zdravstvenom stanju, bez potrebe za kiseoničnom terapijom, sa kliničkom slikom koja odgovara uobičajenoj respiratornoj virusnoj infekciji jačeg intenziteta", navode u EPCG.

Ističu da se stiče utisak da Milatović u svojim javnim istupima ne barata činjenicama, dokumentacijom niti zvaničnim podacima.

"Bilo bi korisno da, prije iznošenja teških i javno izgovorenih optužbi, otvori relevantne fascikle, u kojima je jasno dokumentovano šta je Elektroprivreda Crne Gore uradila za Pljevlja. Na kraju, sasvim je legitimno postaviti pitanje: šta je, konkretno, mjerljivo i uporedivo, gospodin Jakov Milatović uradio za Pljevlja?", zaključuje se u saopštenju.