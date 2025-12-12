Luštica Development je kompanija koja na preko 6,5 miliona kvadrata iznajmljenog joj državnog zemljišta na polustrvu Luštica i južnom obodu zaliva Trašte razvija integrisanu destinaciju, - više od 1,5 milijardi eura vrijedan novi turistički grad Luštica Bay.

Vlada Crne Gore prihvatila je predlog kompanije Luštica Development o pretvaranju dospjelog potraživanja države od te kompanije u iznosu od million eura u akcije Luštice Development čime će Vlada Crne Gore neznatno uvećati svoj vlasnički udio u toj kompaniji, pišu Vijesti.

Po ugovoru iz 2009. Luštica Development je 6.560.880 metara kvadratnih zvanično državnog zemljišta (iako je u njemu tada bilo i velikog udjela parcela koje su bile u privatnom vlasništvu lokalnog stanovništva) uzela u zakup na 90 godina. U prvih 10 godina trajanja ugovora od 2013. do i zaključno sa 2023., kompanija je bila obavezna da Vladi plaća "godišnju rentu" u iznosu od po milion eura, kao i dodatni iznos od po milion eura godišnje ali u akcijama ove kompanije, na ime "dodatne godišnje zakupnine". Uz to Luštica Development treba da plaća i tzv. obrtnu rentu od dva odsto svih prihoda koje ostvari tokom godine.

Osnivač i većinski vlasnik ove kompanije sa u početku, 90 odsto kapitala je švajcarski Orascom Development Holding, dok 10 odsto vlasništva imala Vlada Crne Gore. Međutim, tokom giodina došlo je do promjene vlanasničke strukture na način da je Orascom neznatno smanjio svoje učešće, Vlada ga uvećala, dok je u vlansnički portfolio ušlo je i nekoliko manjinskih akcionara – fizičkih lica iz C rne Gore. Na dan 31. decembra 2024. godine većinski vlasnik Lutice Development je Orascom Development Holding AG, Švajcarska u čijem vlasništvu se nalazi 87,71006 odsto akcija društva. Drugi akcionar, po broju akcija, je država Crna Gora sa 12,23835 odsto akcija. Krajnji većinski vlasnik kompanije je egipatsko-švajcarski biznismen Samih Saviris.

Luštica Development je 20. novembra Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, podnijela predlog za davanje saglasnosti za pretvaranje potraživanja koje država ima prema Luštici Development na ime poslednje dospjele faze za "dodatnu godišnju zakupninu" za 2023. godinu, u akcije (pojedinačno po nominalnoj vrijednosti od 1,00 eura, odnosno, u 1.000.000 običnih akcija), odnosno akcijski kapital u Luštici Development, prenose Vijesti.

"Iz dostavljenog dopisa navedenog društva, može se konstatovati da je isto u postupku izvršenja Odluke Odbora direktora kao i Skupštine akcionara, pred nadležnom Komisijom za tržište kapitala Crne Gore, pokretnulo aktivnosti za evidentiranje emisije 1.000.000,00 eura (jedan miliona) novih običnih akcija društva, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 eura (jedan euro), po osnovu pretvaranja duga društva prema državi Crnoj Gori u akcionarski kapital, a sve u skladu sa odredbama člana 17.1.2. Ugovora o zakupu i izgradnji koji su Luštica development AD Tivat, Vlada Crne Gore i Opština Tivat, zaključili dana 23. oktobra 2009. godine, pri čemu je sticalac svih akcija koje se emituju ovom emisijom država Crna Gora", navodi se u dokumentu kojeg je ministarstvo koje vodi Slaven Radunović (Nova srpska demokratija) poslalo na saglasnost Vladi, a ova na to dala zeleno svjetlo.

Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma I državne imovine su naglasili da je shodno ugovoru iz 2009.(član 17.1.2) predviđeno da će Luštiuca Development između ostalog, "za prvih 10 godina (2013 - 2023. godina) perioda zakupa, od kojih je do sada izvršeno plaćanje, za devet godina, Vladi Crne Gore platiti i poslednju tzv. "dodatnu godišnju zakupninu", za 2023. godinu u iznosu od 1.000.000 eura pri čemu je shodno istom članu navedenog ugovora, predviđeno da navedena "dodatna godišnja zakupnina", neće predstavljati novčano plaćanje, već će biti plaćena u naturi, u formi izdavanja državi Crnoj Gori običnih akcija u društvu."

Iz Ministarstva nisu naveli koliko će ovih dodatnih milion običnih akcija uvećati vlasnički udio države u Luštici Development koja po poslejdnim podacima sa berze, ima ukupan kapital u iznosu od 73,56 miliona eura.

Nakon prvih deset godina zakupa inače, Luštica Development državi treba da plaća rentu za zakupljeno zemljište u iznosu od po 0,15 eura po kvadratu, koliko i za metar zakupljenog akvatorijma u zalivu Trašte, odnosno 0,3 eura po kvadratu akvatorijuma u dvije ovdje planirane marine. To znači da je fiksna godišnja renta za zemljište sada čak i manja nego u prvih deset godina trajanja ovog ugovora, jer trenutno iznosi 984.132 eura