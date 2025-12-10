"SAD je globalno prepoznat po ekonomskoj inventivnosti, inovacijama i pouzdanosti, a američke kompanije pokazuju sve veće interesovanje za poslovne prilike u rastućoj crnogorskoj ekonomiji", saopšteno je iz ambasade SAD u Podgorici.

U okviru Američko-crnogorskog ekonomskog dijaloga 2025, Sjedinjene Američke Države i Crna Gora su zvanično najavile početak pregovora o postizanju bilateralnog sporazuma za jačanje trgovinskih, investicionih i ekonomskih veza.

Pojasnili su da je cilj ovih pregovora da podstaknu veća ulaganja američkog privatnog sektora kako bi se kreirala nova radna mjesta u SAD i Crnoj Gori, ojačala uloga Crne Gore kao NATO saveznika i otvorile nove mogućnosti za prosperitet SAD, Crne Gore i šireg regiona.