Vlada Crne Gore pripremila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, kojim se značajno pooštrava kaznena politika prema kompanijama i drugim pravnim licima, posebno kada je riječ o krivičnim djelima protiv životne sredine. Predviđeno je da kazne ne mogu biti manje od četiri hiljade niti veće od 40 miliona eura.

Pojašnjeno je da je razlog za donošenje ovog zakona obaveza usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa Direktivom (EU) 2024/1203 o zaštiti životne sredine putem krivičnog prava. Iako je Crna Gora već ranije uvela odgovornost pravnih lica za krivična djela, važeći sistem novčanih kazni nije bio u skladu sa evropskim standardima, posebno kada je riječ o visini sankcija.

“Prema Direktivama Evropske unije, maksimalne novčane kazne za teška ekološka krivična djela ne smiju biti niže od 24 miliona eura, dok za najteža djela mogu dostići i 40 miliona eura”, piše u Nacrtu, kako prenosi CdM.

Dosadašnji zakon takve iznose nije omogućavao, pa je Vlada predložila sveobuhvatnu reviziju kaznenih odredbi.

Izmjenama se, između ostalog, povećavaju minimalni i maksimalni iznosi novčanih kazni, uvode veći rasponi kazni u zavisnosti od težine krivičnog djela i propisane zatvorske kazne, kao i veće kazne u slučaju sticaja više krivičnih djela. Sudovima se daje mogućnost da, u situacijama kada nije moguće pouzdano utvrditi imovinsku štetu ili protivpravnu korist, izreknu fiksne novčane kazne u rasponu od 4.000 do čak 40 miliona eura.

“Takođe se pooštravaju uslovi za ponovljena krivična djela, ublažavanje kazne, izricanje i opoziv uslovne osude, kao i za sudsku rehabilitaciju pravnih lica, uz znatno podignute novčane pragove”, navodi se u Nacrtu.

Osim toga važeći zakon ne omogućava izricanje kazni u rasponima predviđenim Direktivom, prema kojoj maksimalne novčane kazne za određena krivična djela protiv životne sredine ne smiju biti niže od 24.000.000 eura, a za najteža djela od 40.000.000 eura, javlja CdM.

Jedna od značajnih novina je uvođenje nove pravne posljedice osude – isključenje pravnog lica iz pristupa javnom finansiranju.

To znači, naglašava se u dokumentu, da će firme osuđene za teška krivična djela, posebno ona koja ugrožavaju životnu sredinu, moći da budu isključene iz tendera, grantova, koncesija i dobijanja licenci.

Predložene izmjene ne mijenjaju osnovni koncept Zakona o odgovornosti pravnih lica, koji je već usklađen sa međunarodnim konvencijama, ali značajno jačaju njegov preventivni i represivni karakter.

Njihovo usvajanje je važno i u kontekstu pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, posebno u okviru Poglavlja 27 – Životna sredina.

Prema predlogu, zakon bi trebalo da stupi na snagu dan nakon objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, čime bi se Crna Gora dodatno približila evropskim standardima u zaštiti životne sredine i odgovornosti pravnih lica za krivična djela, piše CdM.