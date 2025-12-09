Proceduru za raspisivanje ovog veoma važnog konkursa pokreće ministarstvo kojim rukovodi ministar Slaven Radunović, a kompletan proces finansira Ministarstvo javnih radova, na čelu sa ministarkom Majdom Adžović.

Izvor: Ministarstvo javnih radova i Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Ministarstvo javnih radova i Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine saopštili su da je završeno idejno rješenje za Bulevar Velje Brdo.

“Obavještavamo crnogorsku javnost da je završeno idejno rješenje za Bulevar Velje brdo sa pratećom infrastrukturom koje pored trase samog bulevara podrazumijeva: saobraćajnu signalizaciju, hidrotehničke i elektrotehničke instalacije kao i zaštitu kosina, čime su se stvorili uslovi i za završetak Glavnog projekta ove saobraćajnice, a do kraja godine će biti raspisan tender za izvođenje radova na bulevaru”, istakli su u zajedničkom saopštenju.

Takođe, kako su dodali, ove sedmice očekuje se raspisivanje javne nabavke za hidrotehničku infrastrukturu, čime će se zaokružiti pitanje vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u budućem kompleksu.

“Intenzivnom saradnjom Ministarstva javnih radova i Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine stekli su se svi potrebni uslovi za raspisivanje urbanističko-arhitektonskog konkursa za blok A1, što označava fazu konkretnog oblikovanja potpuno novog i modernog naselja”, naglasili su.

Kako su zaključili, proceduru za raspisivanje ovog veoma važnog konkursa pokreće ministarstvo kojim rukovodi ministar Slaven Radunović, a kompletan proces finansira Ministarstvo javnih radova, na čelu sa ministarkom Majdom Adžović.