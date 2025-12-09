Najavio je i dodatne sastanke na tehničkom nivou kako bi se predstavile sve specifičnosti i ambicije Crne Gore u narednom periodu.

Izvor: Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa

Evropska unija (EU) uzeće u obzir napredak Crne Gore u oblasti energetike kada se bude pristupilo izmjenama regulative u oblasti Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika (CBAM), poručio je ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović, koji boravi u posjeti Briselu, piše portal RTCG.

CBAM je dodatni porez koji će se naplaćivati zemljama koje nijesu članice Evropske unije, koje izvoze električnu energiju iz neobnovljivih izvora u Evropsku uniju, što bi moglo imati veliki uticaj na Crnu Goru.

“Bio sam ponosan da predstavim rezultate Ministarstva energetike i rudarstva koje su postignuti u posljednjih osam mjeseci i koji su nas pozicionirali kao lidera u reformama energetike, što je konstatovano i na sastancima. U suštini, mi smo ispunili sve obaveze koje se tiču reformske agende i poglavlja 15. To je olakšavajuća okolnost za nas i negdje sa te strane Evropska komisija će imati to u vidu kao olakšavajuću okolnost kada se bude pristupilo sa izmenama CBAM-a, što će se desiti u narednih nekoliko sedmica”, kazao je ministar Šahmanović.

“Inicijalne procjene su već dosta amortizovane u smislu dodatnih troškova i nadamo se optimističnom scenariju, ali sad je na nama da ulažemo u obnovljive izvore energije, jer jednostavno nemamo vremena za gubljenje, moramo početi s izgradnjom što prije”, kazao je ministar Šahmanović.

Prema inicijalnim procjenama energetske zajednice, evropski uvoznici morali bi da plaćaju dodatno oko 190 miliona, u poređenju sa prošlogodišnjim prometom.

“To bi značilo da bi naš proizvod na tržištu EU bio nekonkurentan. Ali dobili smo ohrabrujuće poruke da će se uzeti obzir naša situacija, kao i postignuti rezultati u pogledu reformi i, kao i naši zahtjevi prilikom izmjena CBAM regulative”, dodao je Šahmanović.

Ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović tokom prethodna dva dana održao je u Briselu niz sastanaka sa zvaničnicima Evropske komisije – Tomasom Gerasimosom, direktorom Direktorata za takse i carinu u EK, Janom Dusikom, zamjenikom direktora Direktorata za klimatske akcije, Valentinom Superti, direktoricom Direktorata za tržište, industriju i preduzetništvo, i Barbarom Jesus Gimeno, šeficom Jedinice za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje i istočno susjedstvo (DG ENEST) Evropske komisije, prenosi RTCG.