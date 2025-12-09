Zakonodavni odbor juče je dao zeleno svjetlo na prijedloge zakona o budžetu Crne Gore i odluke o zaduživanju za narednu godinu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ranije je najavljeno da bi se o ovim prijedlozima na matičnom odboru za ekonomiju, finansije i budžet i amandmanima trebalo raspravljati polovinom decembra na dvije odvojene sjednice.

Prema prijedlogu budžeta koje je Ministarstvo finansija (MF) predstavilo početkom decembra, državnoj kasi će nedostajati 710 miliona eura, koji će biti finansirani iz depozita te zaduženja do 500 miliona eura, piše Pobjeda.

Osim toga, MF će imati mogućnost dodatnog zaduživanja do jedne milijarde eura za potrebe refinansiranja duga i stvaranja fiskalne rezerve, imajući u vidu da 2027. godine na naplatu dospijeva 1,2 milijarde eura duga.

Predviđena je i mogućnost zaduženja do skoro dvije milijarde eura za 37 projekata, među kojima su izgradnja Univerzitetskog kliničkog centra od 313 miliona, projekat Velje brdo od 120 miliona, zaobilaznica oko Podgorice od 100 miliona, modernizacija pruge od 113 miliona, uređenje puteva od 88 miliona, sistema otpadnih voda od 60 miliona, oprema za Vojsku, ministarstva odbrane i unutrašnjih poslova od 250 miliona, izgradnja data centra od 300 miliona eura…

MF je predvidjelo budžetske prihode od 3,79 milijardi eura za iduću godinu, od čega će izvorni prihodi iznositi 3,08 milijardi, dok su rashodi projektovani na 3,36 milijarde, prenosi Pobjeda.

Sudeći po strukturi rashoda, i dalje se najviše izdvaja u dijelu socijalnog staranja za šta će biti potrebno 1,133 milijarde eura, dok će za zdravstvo trebati 521 milion eura. Iz MF su ranije objasnili da je budžet za 2026. godinu niži od ovogodišnjeg za 238 miliona eura zbog manjih potreba izdvajanja za otplatu dugova.

Iduće godine na naplatu stiže dug od 383,6 miliona eura, koji se između ostalih odnosi na auto-put te obveznice emitovane na domaćem tržištu 2019. godine. Odlukom o zaduženju predviđene su i državne garancije od 171,9 milion eura koje se odnose na podršku državnim firmama Regionalnom vodovodu Crnogorsko primorje, CEDIS-u, CGES-u i Željezničkom prevozu Crne Gore.