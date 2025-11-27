Predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš utvrdio je Nacrt odluke o budžetu opštine Pljevlja za 2026. godinu i uputio ga na javnu raspravu. Budžet za narednu godinu planiran je u iznosu od 32,23 miliona eura, oko dva miliona manje od ovogodšnjeg koji je bio rekordni.

Iz tekućih prihoda u opštinski budžet sliće se 17,45 miliona eura, a najviše od poreza 10,77 miliona eura. Od poreza na dohodak fizičkih lica planirano je da se prihoduje 6,58 milion eura, a od poreza na imovinu 3,5 miliona eura, što je za oko 300.000 eura više u odnosu na ovogodišnji budžet.

Od naknada planiran je prihod 6,16 miliona eura, oko pola miliona eura manje u odnosu na ovu godinu. Najviše po tom osnovu biće naplaćeno od naknada za korišćenje prirodnih dobara 2,92 miliona eura od kojih po osnovu naknada za korišćenje šuma 700.000 eura i naknada za korišćenje mineralnh sirovina 2,25 miliona eura, pišu Vijesti.

Od naknade za unapređenje i zaštitu životne sredine, koju Opština Pljevlja naplaćuje od najvećih zagađivača Rudnika uglja, Termoelektrane i Rudnika olova i cinka Šuplja stijena planiran je prihod od 2,6 miliona eura. Iz ove godine u narednu Opština Pljevlja prenijeće 6,6 miliona eura, a najvećim dijelom radi se o novcu koji je naplaćen od ekološke naknade, a koji nije potrošen. Novac od ekološke naknade isključivo se može koristiti za realizaciju ekoloških projekata i on se čuva na posebnom računu.

Od donacija, transfera i kredita obezbijediće se 7.49 miliona eura, a najviše iz Egalizacionog fonda - 4,15 miliona eura.

Na tekuće izdatke biće utrošeno 10,8 miliona eura čega za bruto zarade zaposlenih preko pet miliona eura i još oko 578.000 eura po osnovu ostalih ličnih primanja, u šta spadaju isplata zimnice zaposlenima, naknada odbornicima, otpremnine, jubilarne nagrade…

Za naknade odbornicima biće isplaćeno 186.000 eura, što je skoro 5, 470 hiljada eura po odborniku godišnje, odnosno 455 eura mjesečno.

Rashodi za usluge i tekuće održavanje iznose skoro 2,1 milion eura. Na subvencije biće izdvojeno 1,75 miliona eura, od čega najviše 1,069 milion eura za subvencije u poljoprivredi.

U ovogodišnjem budžetu predviđeno je 1,27 miliona eura za isplatu dječjeg dodatka, koji Opština isplaćuje djeci u iznosu od 30 eura mjesečno.

Za kapitalne izdatke planirano je 12,8 miliona eura, oko 1,4 miliona eura manje nego ove godine. Od tog iznosa za lokalnu infrastrukturu biće potrošeno 6,96 miliona eura, investiciono održavanje preko 3,4 miliona eura, a za otplatu dugova 1,83 miliona eura, prenose Vijesti.

Za izgradnju saobraćajne infrastrukture naredne godine biće potrošeno oko tri miliona eura, izgradnju i rekonstrukciju hidrotehničke infrastrukture 800.000 eura miliona eura i održavanje saobraćajne infrastrukture oko million eura. Za nabavku vozila, alata i opreme za lokalna javna preduzeća i ustanove biće potrošeno million eura. Za implementaciju mjera energetske efikasnosti predviđeno je da se potroši 600.000 eura duplo manje nego što je to planirano u ovogodišnjem budžetu.

Za izgradnju Trga patrijarha Varnave Rosića nedaleko od centra grada biće izdvojeno 7,3 hiljade eura.

