To piše u Nacrtu Odluke o budžetu za narednu godinu koji je krajem prošle sedmice stavljen na javnu raspravu, a koja će trajati do petog decembra.

Izvor: MONDO

Budžet Opštine Bar za 2026. biće najveći do sada i iznosiće 65 miliona 145 hiljada eutra, od čega će skoro 23 miliona eura biti oprijediljeno za tekuću budžetsku potrošnju, preko četiri miliona za otplatu duga iz prethodnog perioda, dok je najviše novca - skoro 38 miliona eura opredijeljeno za kapitalne projekte.

To piše u Nacrtu Odluke o budžetu za narednu godinu koji je krajem prošle sedmice stavljen na javnu raspravu, a koja će trajati do petog decembra.

Budžet opštine za narednu godinu velikim dijelom čine i sredstva koje je ova lokalna uprava prenijela iz prethodne godine - čak 30 miliona eura, pa tako neutoršena sredstva iz 2025. godine iznose oko 46 odsto ukupnog novca kojim će u 2026. godini raspolagati Opština kojom rukovodi Dušan Raičević (DPS), pišu Vijesti.

Sopstveni prihodi u sledećem budžetu barske uprave iznose 27.365.000 eura a ustupljeni prihodi od naknada 6.300.000 eura. Od pozajmica i kredita u kasu za narednu godinu ide deset hiljada eura, 870 hiljada od donacija, 350 hiljada od transfera i 250 hiljada od posebne naknade za investicije.

Sredstva za bruto zarade i doprinose u organima i službama Opštine Bar za sljedeću godinu planirana su u iznosu od 5.727.500 eura ili 8,79 odsto ukupnog budžeta. Ostala lična primanja iznosiće od 343.000 eura ili 0,53 odsto budžeta. Ta sredstva su planirana za naknade skupštinskim odbornicima - 170.000 eura, otpremnine -100.000 eura, naknadu za prevoz zaposlenih - 45.000 eura, ostale naknade - 23.000 eura,.

Ostale naknade se odnose i na komisiju za ocjenu opravdanosti zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć zaposlenog u Opštini Bar i članova njegove uže porodice, komisiju za provjeru znanja, komisiju za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama, NVO i druge komisije. Za jubilarne nagrade odvojeno je 5.000 eura.

Rashodi za materijal planirani su u iznosu od 822.700 eura i čine 1,26 odsto ukupnog budžeta. Ova sredstva se odnose na rashode za administrativni materijal i materijal za posebne namjene opštinskih organa i službi, te rashode za energiju, gorivo i ostale rashode za materijal.

Za usluge Opština je opredijelila milion i 260 hiljada eura i predstavljaju 1,93 odsto ukupnog budžeta. Odnose se na konsultantske usluge, projekte i studije. Najveći iznosi od planiranih sredstava odnose se na konkursna rješenja, izradu opštinskih planova, reprezentacije, advokatske, notarske, bankarske usluge…

Rashodi za tekuće održavanje planirani su u iznosu od 585.000 eura, što čini 0,90 odstoukupnog budžeta, a odnose se na tekuće održavanje javne infrastrukture (110 hiljada), tekuće održavanje građevinskih objekata (365 hiljada) i tekuće održavanje opreme (110 hiljada), prenose Vijesti.

Sredstva za rentu planirana su u iznosu od 65 hiljada eura, od čega se 15 hiljada odnosi na zakup infrastrukture i kapaciteta prenosa i emitovanja radio difuznih signala, koji se plaća Radio - difuznom centru Podgorica, a za potrebe Lokalnog javnog emitera Radio Bara, dok se 50 hiljada eura odnosi na ugovore o zakupu zemljišta u okviru Sekretarijata za imovinu i investicije.

Kada je u pitanju finansiranje lokalnih preduzeća, privrednih društava čiji je osnivač Opština Bar, namijeno im je 5.390.000 eura, odnosno 8,27 eura ukupnih rashoda.

Tako će Komunalne djelatnosti” dobiti najviše, 2.100.000 eura i još 15 hiljada eura za, kako piše u dokumentu, tretiranje palmi. Kulturni centar Bar će naredne godine dobiti 870.000 eura a Sportsko - rekreativni centar 580 hiljada. DOO Lovstvo će Opština podržati s 400.000 eura. Radio Bar će dobiti 388 hiljada eura i dodatnih 12 koje će Radio namijeniti za PAM - Organizaciju za zaštitu prava autora muzike. Vodovod i kanalizacija će za isporuku vode iz sistema Regionalnog vodovoda dobiti pola miliona eura i dodatnih 100 hiljada za atmosfersku kanalizaciju. Relativno novom preduzeću Parking servis otići će 95 hiljada eura, Kući maslina 150.000 eura.

U budžetu su opredijeljena sredstva za lokano predueće Zavod za prostorno planiranje, koje za sada postoji samo na papiru, u iznosu od 30.000 eura, kao i za preduzeće koje tek treba da bude osnovano, Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Barsko sunce“, za koji je namijenjeno 150.000 eura.

Planirana sredstva za subvencije iznose 790 hiljada eura, odnosno 1,21 odsto od ukupnog budžeta i odnose se na preduzetništvo (400 hiljada), žensko preduzetništvo (100 hiljada), agrobudžet (250 hiljada) i podsticaje za zanatstvo (40 hiljada).

Pod tačkom „ostali izdaci“ predviđa se trošak od 1.881.800 eura, a odnosi se na izradu loklanih akcionih planova, izdatke po osnovu troškova sudskih i upravnih postupaka, isplate ugovora o djelu, angažovanje lica za uručivanje poreskih i taksenih rješenja, osguranje, komunalne naknade…

Za prava iz oblasti socijalne zaštite predviđena su sredstva u iznosu od 343.500 eura, odnosno 0,53 odsto ukupnog budžeta, a namijenjena su za Narodnu kuhinju u iznosu od 62.000 eura i realizaciju Lokalnog plana socijalne i dječije zaštite i unaprijeđenja socijalne inkluzije u Opštini Bar u iznosu od 281.500 eura.

Sredstva za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u 2026. godini planirana su u iznosu od 4.962.610 eura. U tom dijelu, između ostalog, predviđena su sredstava za TV festival (10 hiljada) i za festival "Barski ljetopis“ (40 hiljada).

Fudbalskom klubu i košarkaškom klubu „Mornar“ Opština Bar je namijenila po 600 hiljada eura, rukometrnom klubu „Mornar“ 180 hiljada eura a atletskom „Mornaru“ 50 hiljada eura. Drugim klubovima namijenjeno je 350 hiljada eura. Za nevladine organizacije odvojeno je 231.950 eura, političkim partijama, strankama i udruženjima 280.660 eura, transferi za jednokratne socijalne pomoći 150.000 eura, transferi za lična primanja pripravnika 50.000…

Za kapitalne projekte u Baru u u sledećoj, 2026. godini, namijeno je 37.950 eura. Najveći su izdaci za lokalnu infrastrukturu planirani u iznosu od 23.700.000 eura i odnose se na izgradnju putne mreže, izdatke za javnu rasvjetu, izdatke za vodosnabdijevanje i izgradnju kanalizacije, otkup zemljišta u postupku eksproprijacije i izradu projektno-tehničke dokumentacije.Planirani izdaci za izgradnju lokalne putne mreže iznose 15. miliona eura a odnose se na izgradnju lokalnih puteva i saobraćajnica, prvenstveno po preuzetim obavezama prema investitorima koji su uplatili naknadu za komunalno opremanje i prema kojima je Opština dužna da obezbijedi ovu vrstu infrastrukture.

Najveći izdatak u strukturi ove budžetske klasifikacije odnosi se na izgradnju lokalne putne infrastrukture u Maljeviku, procijenjene vrijednosti od 7.500.000 eura, javljaju Vijesti.

Izdaci za rasvjetu i elektrosnabdijevanje planirani su u iznosu od dva miliona a odnose se na modernizaciju javne rasvjete kroz unaprjeđenje energetske efikasnosti, nabavku materijala za potrebe održavanja postojeće rasvjete i druge radove na poboljšanju elektrosnabdijevanja.

Za vodosnabdijevanje namijeno je 300.000 eura - izgradnju vodovodne mreže. Izdaci za izradu projektno - tehničke dokumentacije za lokalnu infrastrukturu (projekti saobraćajnica, projekti hidrotehničkih instalacija, projekti javne rasvjete i dr.) planirani su iznosu od 400 hiljada i odnose se na izradu projekta podmorskog ispusta na Velikom Pijesku, projekte izgradnje i rekonstrukcije lokalne infrastrukture kao dijela ugovorenih obaveza prema investitorima, izrade revizije projekata. Za kanalizaciju i kolektore namijeno je dva miliona, od čega je najveći iznos namijenjen izradi podmorskog ispusta na Velikom Pijesku. Osim toga, planirani su i radovi na izgradnju fekalne i atmosferske kanalizacione mreže u naseljima Polje, Bjeliši, Ilino, Sutomore…

Planirani izdaci za eksproprijaciju iznose četiri miliona eura.

Za građevinske objekte troškovi su planirani u iznosu od 3.700.000 eura, namijenjeni za izgradnju i rekonstrukciju objekata u cilju valorizacije kulturne baštine kao što je objekat Knjaževe bašte, rekonstrukcija objekta zelene pijace, zatim učešće Opštine Bar na izgradnji nacionalnog akvatik centra, kao i radove na objektima zdravstva i obrazovanja i drugim objektima od javnog značaja. Takođe, planirana je i izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nacionalnog akvatik centra, za izgradnju panoramske žičare Bar - Rumija - Skadarsko jezero, izgradnju objekta za stare, objekata javnih garaža i drugih planiranih objekata od javnog značaja.

Izdaci za uređenje zemljišta planirani su u iznosu od 3.800.000 eura i odnose se na izvođenje radova na uređenju parkinga, trotoara i pješačkih staza, parkova, dječijih igrališta, zelenih površina i dr.

Troškovi opreme procijenjeni su na iznos od 2.500.000,00 eura, za potrebne nabavke specijalnih sredstava i opreme za potrebe javnih službi i Službe zaštite i spašavanja, opreme i sredstava za sportsku halu u Mrkojevićima i za objekat za djecu sa teškoćama u razvoju i kancelarijske opreme za organe lokalne uprave.

Izdaci za investiciono održavanje planirani su u iznosu od četiri miliona, namijeneni prvenstveno na održavanje lokalne putne mreže, na održavanje i regulaciju vodotokova, proporcionalno na prostorima svih mjesnih zajednica.