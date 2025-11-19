Budžet će Skupštini grada biti upućen do 1. decembra, a Špadijer vjeruje da će biti usvojen, "jer sadrži viziju razvoja grada, interese uprave i potrebe građana".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Glavni grad planira da u 2026. obezbijedi više od 64 miliona eura sopstvenih prihoda, zasnovanih na analizi naplate poreza i drugih lokalnih taksi. Budžet je projektovan na 160,5 miliona eura, od čega sopstveni prihodi čine oko 40 odsto. Sekretar za finansije Balša Špadijer u Bojama jutra na Televiziji Vijesti., navodi da su projekcije urađene na osnovu višegodišnjih trendova i da je već do novembra ostvareno 95 odsto ovogodišnjeg plana.

"Na osnovu ostvarenja za prvih deset mjeseci ove godine, kao i ranijih trendova, procjenjujemo da je 64 miliona sopstvenih prihoda dostižno", rekao je Špadijer, dodajući da je grad do sada ostvario 95 odsto ovogodišnjih prihoda, što, kako kaže, potvrđuje tačnost dosadašnjih projekcija.

Prema njegovim riječima, struktura prihoda oslanja se prije svega na porez na nepokretnost, porez na promet nepokretnosti, komunalne naknade i prirez na dohodak fizičkih lica.

Ključni akcenat naredne godine biće — kapitalne investicije. Više od 50 odsto budžeta biće usmjereno na projekte iz oblasti infrastrukture, među kojima su rekonstrukcije više ulica, nastavak izgradnje višenamjenskog objekta u Zagoriču, kao i veliki saobraćajni projekti poput Bulevara Vojislavljevića i zapadne obilaznice. Višenamjenski objekat u Zagoriču, koji kasni u realizaciji, trebalo bi da bude završen tokom naredne godine, uz dodatna 2 miliona eura koja su planirana u budžetu, pišu Vijesti.

Jedan od najvećih i najosjetljivijih projekata ostaje izgradnja novog kolektora u Botunu. Građani ovog zetskog naselja već danima protestuju zbog najavljene gradnje i najavljuju da neće dozvoliti početak radova. Špadijer upozorava da bi eventualna obustava projekta imala katastrofalne posljedice po gradske finansije.

"U slučaju da se projekat ne realizuje, Glavni grad bi izgubio grant Evropske unije i mogao bi se suočiti sa štetom većom od 100 miliona eura. To bi dramatično poremetilo budžet", rekao je on. Ipak, naglašava da gradska uprava "ne razmišlja o najcrnjem scenariju" i da nastoji da se postigne rješenje prihvatljivo i za građane Botuna i za grad.

"Ako bi došlo do obustave, koristili bismo sve pravne mehanizme, uključujući arbitražu, kako bismo zaštitili interese grada", dodao je Špadijer.

Sudski sporovi takođe utiču na budžet. Ove godine iz budžeta je isplaćeno 2,2 miliona eura po različitim presudama, što je, kaže Špadijer, "najniži iznos u posljednjih deset godina", ali daleko od zanemarljivog. "Protiv grada se vodi oko hiljadu postupaka, vrijednih preko 100 miliona eura. To su uglavnom naslijeđeni slučajevi i njihovi epilozi se približavaju".

U oblasti komunalnog sistema, Podgorica planira dodatna ulaganja u sektor čistoće, koji je, kako je podsjetio, godinama bio u lošem stanju. Samo za javnu funkciju preduzeća biće izdvojeno 2,8 miliona eura, a još 500.000 biće usmjereno na nabavku nove opreme. "Zatekli smo katastrofalno stanje u preduzeću, ali smo već nabavili više od dva miliona eura nove mehanizacije. Grad nikad nije bio čistiji", poručio je Špadijer.

Naredne godine očekuje se i početak rekonstrukcije zgrade "Podgoričanka". Riječ je o projektu vrijednom između 7,5 i 10 miliona eura, s obzirom na to da je, kako kaže, objekat „više za rušenje nego za adaptaciju“, jer armatura iz 1955. godine ne zadovoljava savremene standarde.

Ulaganja u kulturu i sport takođe se povećavaju — izdaci će biti veći za oko 600.000 eura, a Špadijer podsjeća da se broj kulturnih i sportskih programa kontinuirano uvećava, dok samo u sportu učestvuje više od 180 organizacija.

Glavni grad je, prema njegovim riječima, značajno smanjio i dugovanja: od naslijeđenih 29 miliona eura, otplaćeno je već 12, a ukupne obaveze danas iznose oko 17 miliona. "Nismo se dodatno zaduživali. Obaveze su stabilne i iznose manje od 2% ukupnih izdataka budžeta", zaključio je.