Navodi se da je Savjet CBCG danas donio Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja CBCG.

Savjet Centralne banke Crne Gore (CBCG) utvrdio je danas nacrte nekoliko zakona i donio više odluka u pravcu usklađivanja sa evropskim standardima i jačanja efikasnosti platnog sistema, saopšteno je iz CBCG.

„Tom odlukom, koja se primjenjuje od 1. decembra, naknade koje CBCG obračunava bankama za usluge u RTGS i DNS platnim sistemima snižene su za 50 odsto“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će, za izvršenje naloga u vrijednosti do hiljadu eura, naknada biti 0,05 eura, umjesto dosadašnih 0,10 eura.

„A za izvršenje naloga u vrijednosti preko hiljadu eura naknada će, umjesto dosadašnjih 1,50 eura, iznositi 0,75 eura“, navodi se u saopštenju.

Iz CBCG su kazali da se time stvaraju preduslovi da banke proporcionalno prenesu smanjenje naknada u platnom prometu na krajnje korisnike – građane i privredu, kao i da efekti te mjere budu u potpunosti ostvareni u korist korisnika platnih usluga.

„Ova promjena predstavlja važan korak u pripremi za implementaciju nacionalnog sistema instant plaćanja (TIPS klon), koji se razvija na osnovu tehničkih standarda Eurosistema, u saradnji sa Centralnom bankom Italije i Evropskom centralnom bankom, a koji će građanima biti na raspolaganju od kraja jula naredne godine“, rekli su iz CBCG.

Kako su kazali, iako će se sniženje naknada negativno odraziti na prihode CBCG, ta mjera je ocijenjena opravdanom, imajući u vidu šire ciljeve – povećanje efikasnosti, dostupnosti i konkurentnosti nacionalnog platnog sistema, kao i očekivane pozitivne efekte nižih troškova za građane i privredu.

Iz CBCG je saopšteno da je Savjet, u cilju potpunog usklađivanja sa relevantnim propisima Evropske unije, danas utvrdio Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnim institucijama.

„Ključni cilj predloženih izmjena je dodatno unapređenje postupka sanacije i njegovo prilagođavanje savremenim evropskim standardima“, kazali su iz CBCG.

Iz te finansijske ustanove su pojasnili da se glavna novina odnosi na uvođenje jasnog regulatornog tretmana za subjekte za koje je planom sanacije predviđen isključivo stečaj, a ne sanacija.

Kako se navodi u saopštenju, Savjet je, u cilju povećanja pravne sigurnosti, transparentnosti i efikasnosti sprovođenja interne sanacije, donio i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o bližoj sadržini planova sanacije kreditnih institucija i planova sanacije za grupu.

„Ovim aktom se propisuje obaveza izrade posebnog priručnika koji će sadržati detaljan opis procedura, internih pravila i koraka za sprovođenje instrumenta interne sanacije, uz preciznu raspodjelu nadležnosti i odgovornosti unutar kreditne institucije, jasan plan komunikacije sa relevantnim subjektima i druge elemente neophodne za zakonito i pravovremeno sprovođenje sanacionih mjera“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Savjet, u cilju potpunog usaglašavanja sa relevantnim EU propisima, utvrdio i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računom za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje potrošača i računu za plaćanje sa osnovnim uslugama.

„Predloženim izmjenama proširuje se opseg kreditnih institucija koje su dužne da otvaraju i vode račune za plaćanje sa osnovnim uslugama“, kazali su iz CBCG.

Kako su istakli, ta obaveza se uvodi za sve kreditne institucije sa sjedištem u Crnoj Gori, čime se podstiče šira upotreba računa sa osnovnim uslugama koji uključuje niz pogodnosti (besplatno otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, besplatne uplate i isplate gotovine na šalteru i bankomatu, kao i deset besplatnih nacionalnih platnih transakcija mjesečno).

Iz CBCG su kazali da se proširuje i opseg potrošača koji imaju pravo na otvaranje računa sa osnovnim uslugama.

„Pored dosadašnjih kategorija (korisnika minimalne zarade, materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, dodatka za njegu i pomoć i novčane naknade po osnovu osiguranja od nezaposlenosti), ovo pravo ostvarivaće i korisnici najnižih penzija, privremenih naknada od strane Fonda PIO i dodatka za djecu“, navodi se u saopštenju.

Iz CBCG su saopštili da je Savjet donio i Odluku o dopuni odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjetodavnog odbora, kojom se za člana tog tijela imenuje Marko Škreb, bivši guverner Hrvatske narodne banke.