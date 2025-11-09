Na listi se nalaze osnovne životne namirnice – ulje, brašno, šećer, so, mlijeko u kesama, sir, jogurt u litarskom pakovanju i pavlaka.

Izvor: Vlada Crne Gore

Vlada Crne Gore objavila je spisak proizvoda čije će cijene biti niže za 15 do 20 odsto u okviru Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi. Akcijom će biti obuhvaćena grupa od oko 50 proizvoda, a primjena mjera počinje osam dana nakon objave odluke u Službenom listu i trajaće do 1. marta naredne godine.

Iako je odluka usvojena 6. novembra, na sajtu Službenog lista još uvijek nije objavljena.

Na listi se nalaze osnovne životne namirnice – ulje, brašno, šećer, so, mlijeko u kesama, sir, jogurt u litarskom pakovanju i pavlaka. Takođe, akcijom će biti obuhvaćeni cijelo pile, svinjski vrat bez kostiju, juneća rebra, pojedine mesne prerađevine, riba u konzervi, paštete, ali i marmelada, krompir, bijeli kupus i pojedini hemijski proizvodi.

U veleprodaji marža će biti ograničena na 5 odsto, dok će u trgovini na malo maksimalna visina marže iznositi 7 odsto. Kod proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi maksimalna marža u veleprodaji i maloprodaji ograničena je na 15 odsto. Odluka se ne primjenjuje na trgovce čiji prodajni objekti ne prelaze ukupnu površinu od 600 kvadrata.

Nova mjera u odnosu na prethodnu akciju uključuje i ograničenje cijena peleta, na 250 eura po kubiku u veleprodaji i 270 eura u maloprodaji.

Izvor: screen shot

Izvor: Print screen