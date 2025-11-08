Novi satelitski i aerofotogrametrijski snimak Crne Gore od sada je dostupan na adresi ortofoto2025.gov.me, saopštio je ministar prostor planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović.

Izvor: Facebook Slaven Radunović

Novi satelitski i aerofotogrametrijski snimak Crne Gore dostupan je na adresi ortofoto2025.gov.me, saopštio je ministar prostor planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović.

On je rekao da se još vrše tehnička aploudovanja i da će najfinija rezolucija za sve gradove biti raspoloživa od ponedjeljka.

“Državni organi i institucije imaće pristup i 3D snimcima”, naveo je Radunović na Fejsbuku /Facebook/.

Kako je istakao, objavljivanjem tog snimka proces legalizacije dobija novi zamah i dodatno se ubrzava.

“Zahvaljujući visokom kvalitetu, snimak će predstavljati dragocjen resurs i za druge institucije koje u svom radu koriste prostorne i geoinformacione podatke”, kazao je Radunović.