Finansijskom revizijom utvrđeno je da su pojedinačna i zbirna pogrešna prikazivanja materijalno značajna, ali ne i prožimajuća, dok su nepravilnosti u poslovanju imale i materijalan i prožimajući efekat.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Državna revizorska institucija (DRI) dala je uslovno mišljenje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti poslovanja Opštine Kotor za 2024. godinu. Revizijom su utvrđene brojne nepravilnosti u primjeni zakona, vođenju evidencija, zapošljavanju i sprovođenju javnih nabavki.

Revizijom pravilnosti utvrđeni su brojni slučajevi neusklađenosti sa propisima, uključujući zakone o lokalnoj samoupravi, finansiranju lokalne samouprave, budžetu i fiskalnoj odgovornosti, radu, javnim nabavkama i državnoj imovini.

Utvrđeno je da Opština Kotor nije donijela Strateški plan za period 2025–2030, iako je radna grupa formirana još u martu 2025. godine.

Takođe, u evidenciji nepokretne imovine zabilježene su nepravilnosti – poslovni prostori su evidentirani sa nabavnom vrijednošću od 0,00 eura, dok je samo administrativna zgrada procijenjena 2012. godine i evidentirana na iznos od 4,45 miliona eura, što nije u skladu sa Zakonom o državnoj imovini.

Opština je, navodi se u izvještaju, zapošljavala bez javnih konkursa, suprotno Zakonu o lokalnoj samoupravi, a zaključivala je i ugovore o djelu i o privremenim poslovima za poslove koji su predviđeni aktom o sistematizaciji.

Takođe, nije sprovođen zakonom propisan proces ocjenjivanja zaposlenih.

“Neizmirena potraživanja po osnovu poreza na nepokretnosti iznosila su 14,17 miliona eura, što je povećanje od preko 1,3 miliona u odnosu na prethodnu godinu. Sekretarijat za lokalne prihode donio je više hiljada rješenja o prinudnoj naplati, ali ne vodi evidenciju o naplaćenim iznosima, niti se oni prate analitički”, navodi se u izvještaju.

Utvrđeni su i propusti u sprovođenju javnih nabavki.

“Opština se nije obraćala Ministarstvu finansija za mišljenje kod pregovaračkih postupaka, vršila je nedozvoljeno dijeljenje nabavki i pokretala postupke bez obezbijeđenih sredstava i izmjena plana javnih nabavki”, dodaje se.

Izvještaj DRI dostavljen je Skupštini Opštine Kotor, Ministarstvu finansija, Ministarstvu javne uprave, Odboru za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore i Zajednici opština Crne Gore.

Opština Kotor je obavezna da do 30. novembra 2025. godine dostavi Plan aktivnosti za realizaciju preporuka, a do 30. aprila 2026. godine i Izvještaj o njihovoj realizaciji.