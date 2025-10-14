Predsjednica EK pohvalila je reformsku politiku i dosadašnje rezultate Vlade Crne Gore i istakla da naša država nudi pregršt atraktivnih mogućnosti za investiranje u raznim oblastima.

Cilj da Crna Gora uđe u Evropski uniju je zaista nadohvat ruke. Ovo je trenutak da maksimalno ubrzate i intenzivirate napore na tom putu. Sa reformama u oblasti vladavine prava i transparentnosti u javnim nabavkama ćete poslati jasan signal da je Crna Gora ozbiljna u svojim namjerama i da je ona ozbiljno i kredibilno mjesto za razvoj biznisa - kazala je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, otvarajući jutros prvu investicionu konferenciju Crne Gore i EU u turističkom rizortu Luštica Bay kod Tivta.

Konferencija posvećena pametnom i održivom ekonomskom razvoju okupila je brojne predstavnike politike, ekonomije, finansijskog i sektora zaštite životne sredine iz Crne Gore i Evrope, a na njoj su predstavljena četiri konkretna nova projekta evropskih ulaganja u crnogorsku ekonomiju i deset novih memoranduma o razumijevanju u raznim oblastima privrede i finansija.

Predsjednica EK pohvalila je reformsku politiku i dosadašnje rezultate Vlade Crne Gore i istakla da naša država nudi pregršt atraktivnih mogućnosti za investiranje u raznim oblastima, pišu Vijesti.

"Crna Gora ima nevjerovatan potencijal, ali investicije u njenu ekonomiju taj potencijal još nisu dostigle. Zato i odavde poručujem zainteresovanim da ne čekaju momenat formalnog ulaska Crne Gore u EU, već da iskoriste priliku sada, jer će vas u protivnom neko prestići", naglasila je Fon der Lajen.

Naglasila je da ste "vi u Crnoj Gori posvećeni da uđete u EU, ambiciozni ste, a mi to volimo i zbog toga ćemo vas podržati".

Fon der Lajen je poručila da su velike mogućnosti koje Crna Gora nudi investitorima u oblastima održivog turizma, saobraćaja i logistike, obnovljivih energija i digitalizacije.

Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić kazao je da je EU najveći i najznačajniji strateški partner naše države i najveći investitor u Crnoj Gori.