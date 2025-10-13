Predsjednik države Jakov Milatović taj zakon je ranije vratio parlamentu na ponovno odlučivanje.

Izvor: Skupština Crne Gore/Youtube

Glasovima 46 poslanika "za" i dva uzdržana, Skupština je danas ponovo izglasala Zakon o izmjenama i dopunama zakona o porezu na nepokretnosti.

Milatović je prošle sedmice pozvao poslanike da ne glasaju za taj dokument, rekavši da bi podrška tom zakonu bila glas za diskriminaciju poljoprivrednika.

On tvrdi i da taj zakon sadrži rješenja koja su u suprotnosti sa ustavno-pravnim poretkom Crne Gore.