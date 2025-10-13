Ovo je istorijski niska stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori

Nezaposlenost je pala na rekordno niskih 8,93 odsto. Direktor Zavoda za zapošljavanje mr David Perčobić poručuje da je riječ o rezultatu ozbiljnih reformi Zavoda, resornog ministarstva i Vlade, povjerenja građana i partnerstva sa poslodavcima.

“Ovo je tek početak. Naš cilj je da svako ko želi posao zna da u Zavodu ima pouzdanog partnera”, kaže Perčobić u intervjuu za Pobjedu, ističući da Zavod više nije birokratska adresa, već moderan servis koji mijenja način na koji ljudi traže posao i poslodavci biraju radnike.

Perčobić najavljuje mjere za sjever zemlje, te poslove budućnosti koji će, kako kaže, „otvoriti vrata generaciji mladih spremnih za svijet tehnologije i inovacija“, piše Pobjeda.

Ovo je istorijski niska stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori. Kako ste došli do tog rezultata?

PERČOBIĆ: Stopa registrovane nezaposlenosti je 8,93 odsto, a to je oko 16,5 odsto niže nego u januaru ove godine. To je rezultat zajedničkog rada – Zavoda, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Vlade, ali i povjerenja koje gradimo sa građanima i poslodavcima. Stopa nezaposlenosti nikad nije bila niža, a to znači da je danas više onih koji imaju sigurnost i novu perspektivu.

Ipak, nezaposlenost je regionalno različita. Koji su izazovi?

PERČOBIĆ: Tačno je – u južnom regionu stopa nezaposlenosti je 2,62 odsto, u centralnom oko 5,55, dok je na sjeveru prosječno 31,03 odsto. Zato naše mjere posebno usmjeravamo ka sjeveru. Favorizujemo projekte u manje razvijenim opštinama, jačamo lokalne biroe rada i sarađujemo sa poslodavcima na stvaranju prilika, baš tamo gdje su najpotrebnije.

Često ističete partnerstvo sa poslodavcima. Da li se ta saradnja popravlja?

PERČOBIĆ: Bez poslodavaca nema zapošljavanja. Naš novi pristup je otvoreni dijalog – konstantno razmjenjujemo iskustva i sugestije sa privredom. Već zajedno radimo na oblikovanju preciznijih mjera, djelotvornijih i prilagođenijih realnim potrebama tržišta rada. To je suština: da mjere budu konkretne, da daju rezultat – više zaposlenih i poslodavce sa dostupnom radnom snagom.

Koji su trenutno najtraženiji poslovi?

PERČOBIĆ: Godinama je najveća tražnja u turizmu i ugostiteljstvu kao i u građevinarstvu. U posljednje vrijeme sve više poslodavaca traži i kadrove u IT sektoru. To je velika šansa za mlade ljude koji žele da uđu u svijet novih tehnologija.

A ko najteže dolazi do posla?

PERČOBIĆ: Najmanje šansi imaju lica sa niskim kvalifikacijama, lica bez dodatnih znanja i vještina kao i lica koja čekaju duže na evidenciji Zavoda. Ali ni oni nijesu zaboravljeni. Kroz naše programe, pružamo im šansu da steknu nova znanja i radno iskustvo. Čak i sezonski poslovi u poljoprivredi, građevinarstvu i ugostiteljstvu mogu biti ulaznica za stabilniji angažman, prenosi Pobjeda.

Digitalizacija i digitalne vještine sve češće se pominju. Koliko je to važno?

PERČOBIĆ: Digitalne vještine danas nijesu luksuz, već osnovna pismenost 21. vijeka. Svijet rada se ubrzano mijenja – gotovo svaka profesija, od najjednostavnijih do najsloženijih, zahtijeva poznavanje digitalnih alata. Privreda traži kadrove koji razumiju digitalne procese, podatke i nove modele poslovanja. Vještačka inteligencija već mijenja način na koji radimo, učimo i komuniciramo, a njeno prisustvo postaje sastavni dio svake moderne profesije.

Poslovi budućnosti biće potpuno transformisani – nestajaće rutinske uloge, a rađaće se nova zanimanja zasnovana na kreativnosti, analitici i upotrebi tehnologije. Zato i ulažemo znatna sredstva u jačanje digitalnih kompetencija, jer samo tako možemo pratiti globalne trendove i stvarati konkurentnu radnu snagu.

Kako modernizujete Zavod?

PERČOBIĆ: Uveli smo digitalne servise: online prijave, elektronske potvrde, digitalno oglašavanje radnih mjesta i elektronsko učešće u programima. Obećao sam i nastojaću da doprinesem da Zavod bude moderan servis građanima, a ne birokratska barijera. Obrazovanje odraslih postaje prioritet – da svako, bez obzira na godine, može da stekne nova znanja i ostane konkurentan.

Šta su prioriteti Zavoda u narednom periodu?

PERČOBIĆ: Naša misija je jasna: mjere koje donose rezultat, partnerstvo sa poslodavcima i podrška ljudima. Fokus je na mladima, ženama i teže zapošljivim grupama. Paralelno, radimo na podsticanju preduzetništva i podršci malim i srednjim biznisima. Želimo tržište rada koje je otvoreno, pravedno i otporno. Zavod je tu da pruži podršku svima koji žele da rade, piše Pobjeda.

Nakon što je nezaposlenost svedena na najniži nivo u istoriji, koji su sljedeći koraci Zavoda?

PERČOBIĆ: Najniža stopa nezaposlenosti u istoriji Crne Gore pokazuje da idemo pravim putem. Naš posao nastavljamo sa reformama, modernizacijom i ulaganjem u ljude. Naš krajnji cilj nijesu programi na papiru, već građani koji pronalaze posao i poslodavci koji dobijaju kvalitetnu radnu snagu. To je misija Zavoda.