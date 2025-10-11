Predstavnici naftnih kompanija i Ministarstva energetike nijesu uspjeli da nađu zajednički jezik oko markiranja goriva. Naftne kompanije su tražile da se markira samo gorivo koje nema akcizu, dok iz resora koji vodi Admir Šahmanović tvrde da to nije moguće, piše Dan.

Izvor: MONDO

Ističu da je to u skladu sa Fiskalnom strategijom (FS) koju je usvojila Vlada prošle godine. Takođe, naveli su da moraju da sprovode odluke Vlade i Ministarstva finansija (MF), te da je markiranje goriva jedna od mjera iz programa "Evropa sad 2".

Predstavnici naftnih kompanija, sa kojima je bila i predsjednica Privredne komore (PKCG) Nina Drakić, zauzeli su stav na bazi preporuka Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori (DEU) i kazali da nije praksa da se markira gorivo na koje su već plaćeni akciza i PDV i ukazali da je takva mjera Vlade suprotna direktivama, reklo je "Danu" nekoliko učesnika sastanka.

Ukazali su da bi se sa markiranjem krenulo za oko šest mjeseci, a ako uđemo u EU 2028. godine, taj ugovor morao biti raskinut upravo zbog direktiva. Ministarstvo energetike je nedavno raspisalo oglas za izbor firme koja bi radila markiranje goriva.

Ukoliko bi se izabrala kompanija, kako su predočili, a ugovor bio na pet godina, on bi morao biti raskinut nakon ulaska u EU ili modifikovan na markiranje bezakciznog goriva.

"Ukazali smo da je neracionalno da se ulaže četiri miliona godišnje da bi se prihodovalo pet miliona, odnosno radi milion eura profita. Takođe, ukazano je i da je nemoguće da se, pored generičkog rasta od nekih četiri do pet miliona, prihoduje još dodatnih pet miliona zbog nelegalne trgovine. Temelje podatke na osnovu nelegalne trgovine, a nemaju podatke ni koliko iznosi, ni kako se vrši ni ko nelegalno trguje. Ako je toliki šverc, koliko pričaju, onda mora biti oko 15 miliona litara godišnje prošvercovano da bi se prihodovalo pet miliona. To su 484 cisterne godišnje, što je nemoguće da se prošvercuje", kazao je "Danu" jedan od učesnika sastanka.

Istakao je da je izgleda cilj nekoga iz MF-a, koje gura cijelu priču oko markiranja, da se nekome nabaci posao sada, a da kasnije ta firma, ukoliko uđemo u EU, ima pravo na isplatu penala na osnovu potpisanog ugovora.

Kazali su da su iz Ministarstva energetike predložili da povećaju cijenu goriva za dva centa po litru zbog troškova markiranja. Troškovi markiranja za naftne kompanije biće oko 1,5 centi po litru, procijenio je izvor Dana. Istakao je da naftnim kompanijama nije prihvatljivo ni to povećanje cijene goriva, jer se markiranjem nepotrebno vrši pritisak na sve učesnike.

Izvor iz Ministarstva energetike potvrdio je Danu da su predložili da se poveća cijena goriva za dva centa po litru zbog markiranja, ali da nije tačno da će morati da se prestane sa markiranjem goriva čim uđemo u EU. Objašnjava da i u slučaju priključenja EU postoji tranzicioni period u kojem bi se to pitanje regulisalo.