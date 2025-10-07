Naplata poreza na dobit pravnih lica, dodaju, iznosila je 223 miliona eura i premašila je prošlogodinju za 18,5 miliona eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poreska uprava (PU) saopštila je da je za devet mjeseci ove godine ostvarila 1.24 milijarde eura bruto prihoda. U odnosu na isti period 2024. godine, kada je naplata iznosila 1.23 milijarde eura, ostvaren je rast od 7,1 milion eura, što potvrđuje stabilan i kontinuiran trend povećanja budžetskih prihoda.

Kako su pojasnili, plan naplate za period od početka januara do kraja septembra ostvaren je na nivou od 99 odsto.

“Po osnovu poreza na dodatu vrijednost u periodu od 1. januara do 30. septembra naplaćeno je 434,3 miliona, što je više za 78 miliona ili 22 odsto u odnosu na isti period lani”, ukazuju, piše CdM.

Naplata poreza na dobit pravnih lica, dodaju, iznosila je 223 miliona eura i premašila je prošlogodinju za 18,5 miliona eura.

“Naplata doprinosa manja je od prošlogodišnje za 32 odsto, pad je uzrokovan smanjenjem stope doprinosa za PIO. I pored činjenice da je usljed zakonskih izmjena koje su stupile na snagu 1. oktobra 2024. godine snižena stopa doprinosa za PIO, Poreska uprava je uspjela da održi pozitivan trend ukupne naplate i time dodatno potvrdi svoju sposobnost da efikasno odgovori na izazove fiskalne politike”, istakli su.

Ovi rezultati, kako su kazali, svjedoče o snažnom opredjeljenju Poreske uprave da kontinuirano ulaže napore kako bi ostvarila što veće budžetske prihode i dugoročnu fiskalnu stabilnost kroz aktivnosti usmjerene na povećanju stepena dobrovoljnosti u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza i inspekcijski nadzor zasnovan na analizi rizika.

“I četvrti kvartal ove godine biće obilježen intenzivnim aktivnostima u cilju dodatnog unapređenja naplate”, zaključili su.