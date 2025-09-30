On je dodao da Voli daje najveće zarade u retailu, obezbjeđuje privatno zdravstveno osiguranje i ima najbolji odnos prema zaposlenima u Crnoj Gori.

Izvor: KK Budućnost Voli

Većinski vlasnik kompanije "Voli" kazao je da su inflacija, nedostatak radne snage i pad produktivnosti tri ključna problema sa kojima se suočava crnogorska privreda.

On je na regionalnoj konferenciji Consumer Rules Summit 2025, koja se održava u Tivtu, posebno upozorio na neravnotežu između privatnog i javnog sektora.

"U Crnoj Gori danas 120 hiljada ljudi radi u privatnom sektoru, a 80 hiljada u državnom. Ekonomija je u ozbiljnom 'sendviču': nekontrolisano zapošljavanje u javnoj upravi, svakodnevni odlasci radne snage u inostranstvo i ograničene marže koje ne smijemo podizati jer gubimo konkurentnost. Ovo je, u mojih 30 godina poslovanja, najveći izazov", rekao je Bokan.

On je dodao da Voli daje najveće zarade u retailu, obezbjeđuje privatno zdravstveno osiguranje i ima najbolji odnos prema zaposlenima u Crnoj Gori.

"I sve je to malo, jer zbog nedostatka radne snage produktivnost pada. U poljoprivredi smo najveći proizvođač, ali ta proizvodnja zavisi od radnika koji nam svakog jutra dolaze iz Albanije. Bez njih bi se proizvodnja zaustavila", kazao je Bokan.

Kada je riječ o pritiscima u sektoru maloprodaje, on smatra da trgovci više ne mogu nekritički prihvatati zahtjeve dobavljača.

"Ne možemo svakodnevno povećavati cijene i gledati kako nam ljudi odlaze sa tržišta. Proći ćemo dobavljača po dobavljača, trend po trend, cijenu po cijenu. Očekujem burnu narednu, a sigurno i 2027. godinu. Bilo je puno panela i konferencija, a niko nije komentarisao da će biti ovako teških momenata", saopštio je Bokan.

Kada je riječ o rastu zarada, on je kazao da nije problem povećanje od 100 eura, ali da za veće iznose - bez balansa neminovno slijedi rast cijena i nova inflacija.

"Ne kažem da ćemo bankrotirati, ali danas govorimo o ozbiljnom problemu. Riješićemo ga, ali će neko imati više, a neko manje štete. Voli je lider i mi se možemo prilagoditi. A šta će biti sa manjima", upitao je Bokan.

On je najavio da bi nova dokapitalizacija Volija sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) trebalo da se realizuje do kraja godine, što će omogućiti gradnju trećeg logističkog centra od 20 hiljada kvadrata.

Bokan je saopštio i da Voli trenutno realizuje investicije vrijedne 75 miliona eura i gradi pet kapitalnih objekata.

"Među tim objektima su veliki kompleks u Podgorici od 25 hiljada kvadrata, novi maloprodajni centar u Igalu, kao i objekti u Nikšiću i Kolašinu od osam hiljada kvadrata i četiri hiljade kvadrata. Kompanija, uz to, svake godine ulaže dodatnih pet do šest miliona eura u renoviranje postojećih prodavnica, jer su potrošači sve zahtjevniji", rekao je Bokan na panelu pod nazivom Teški razgovori – izvještaj o misiji: Uvidi sa vrha.