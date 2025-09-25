Snaga ove elektrane biće veća od 15 megavata (MW) zbog ograničenja koja nosi plavljenje terena, dok je priključni vod planiran na 35 kilovata (kV). Tender će trajati do 29. septembra, dok će izabrani projektant imati mjesec dana da uradi posao.

Izvor: EPCG

Elektroprivreda (EPCG) je raspisala 30.250 eura vrijedan tender kroz koji traži kompaniju koja će uraditi glavni projekat za solarnu elektranu Kapino polje “B2” i priključni kablovski vod, koji se planiraju na istoimenom mjestu u Nikšiću. Elektrana se gradi na prostoru između rijeke Moštanice i kanala Zete, odnosno niče između mjesta Štedim i Studenac.

Snaga ove elektrane biće veća od 15 megavata (MW) zbog ograničenja koja nosi plavljenje terena, dok je priključni vod planiran na 35 kilovata (kV). Tender će trajati do 29. septembra, dok će izabrani projektant imati mjesec dana da uradi posao, pišu Vijesti.

EPCG na Kapinom polju planira izgradnju ukupno četiri elektrane ovog tipa i to “B1”, “B2”, “L1” i “L2”, a ukupna vrijednost kompleksa biće oko 35,1 milion eura.

“Elektranu projektovati tako da, u skladu sa uslovima terena i plavljenjem istog usljed stvaranja retenzije Vrtac, projektant definiše najpovoljnije zone predmetnih parcela s aspekta tehno-ekonomske opravdanosti izgradnje iste. Projekat uraditi u skladu sa odredbama Zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora, energetici, izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata”, piše u tenderu.

Agencija za zaštitu životne sredine je u junu odlučila da EPCG za projekat “B2” mora da uradi i Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, a dokumentacija dostavljena u tom procesu pokazuje da je elektrana planirana na 459.000 metara kvadratnih i da će imati 64,8 hiljada solarnih panela.

Piše i da će imati instalisanu snagu od maksimalno 37,6 MW, dok je saobraćajno povezana sa magistralom Nikšić - Vilusi i lokalnim putem za Riđane, dok se očekuje da će u prvoj godini proizvesti 52,81 gigavat časova (GWh) struje. Na ovom mjestu nema registrovanih nepokretnih kulturnih dobara, niti vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih dobara koji bi ukazivali na moguća arheološka nalazišta, ni postojeće infrastrukture i izgrađenih objekata.

Parcele su u vlasništvu EPCG, otkupljene u sklopu izgradnje Slanog i Vrtačkog jezera, dok su urbanističko-tehnički uslovi za projekat izdati u martu ove godine.

Izgradnju solarnog kompleksa na Kapinom polju, u junu je sporio Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP). Oni tvrde da je EPCG već započela izgradnju projekta solarne elektrane (“L1”, “L2”, “B1” i “B2”) iako još nisu dobili ekološku saglasnost, jer nisu dostavili Elaborat što je zakonski uslov za pokretanje bilo kakvih radova. Smatraju da se projekat ne smije realizovati jer postoje brojni i snažni prostorni, ekološki i zakonski razlozi koji ukazuju da je mjesto nepogodno za tu vrstu intervencije.

“Prema analizi “Mapiranje solarnog i vjetro potencijala u Opštini Nikšić”, Kapino polje je označeno kao konfliktna zona za izgradnju energetskih objekata upravo zbog visoke osjetljivosti prostora. Ovu procjenu potvrđuje i Lokalni akcioni plan za biodiverzitet Opštine Nikšić 2024 - 2029, koji Kapino polje prepoznaje kao potencijalno četvrto “RAMSAR” područje i budući Natura 2000 lokalitet”, saopštili su na sajtu CZIP-a.

Oni su tada pozvali EPCG da odustane od projekta i uputili apel Ministarstvu ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, i Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da hitno reaguju, prenose Vijesti.