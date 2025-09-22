Za njegovog zamjenika izabran je Miloš Lalević.

Izvor: MONDO

Na sjednici Grupacije priređivača igara na sreću pri Privrednoj komori Crne Gore, održanoj 22. septembra, za novog predsjednika izabran je Filip Knežević, predstavnik kompanije Vezuv, a za njegovog zamjenika izabran je Miloš Lalević.

Izbor novog rukovodstva uslijedio je nakon što su konstatovane ostavke dosadašnjeg predsjednika Sava Martinovića i njegove zamjenice Marijane Zec. Novo rukovodstvo je, u svom obraćanju, naglasilo posvećenost daljem jačanju ugleda Grupacije, zastupanju interesa priređivača, kao i unapređenju regulatornog i poslovnog okvira u skladu sa načelima zakonitosti, pravičnosti i transparentnog poslovanja.

Tokom sjednice, posebna pažnja posvećena je izvještaju predstavnika Grupacije o učešću u Radnoj grupi za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Miloša Lalevića. On je članovima prezentovao dosadašnji tok rada u ovoj Radnoj grupi, kao i ključna pitanja koja su otvorena tokom procesa.

Istakao je da je Grupacija od početka ukazivala na neprimjenjivost rješenja koja bi oporezivala sve vrste igara na sreću i da je u tom cilju pripremila detaljno obrazloženje, dostavljeno Ministarstvu finansija i Poreskoj upravi. Grupacija je predložila da se oporezivanje, zbog tehničke izvodljivosti, odnosi isključivo na lutrijske igre, dok bi se za ostale vrste igara ovakav model pokazao nepraktičnim i neprimjenjivim. I pored brojnih sastanaka i argumentacije, predlog Grupacije nije prihvaćen, a Ministarstvo finansija nije do danas dostavilo jasna i konačna rješenja, što stvara pravnu nesigurnost i otežava poslovanje.

Takođe, Lalević je naveo da zakon nije potpuno usklađen sa Zakonom o koncesijama, te da se sa transparentnog modela koji je imao ugovorni odnos, prelazi na jednostrani akt države. Lalević je naglasio da će Grupacija i ubuduće insistirati na tome da se glas struke uvaži i da se sva zakonska rješenja pripremaju kroz dijalog i uvažavanje realnih okolnosti u praksi.

U diskusiji je naglašeno da su porezi jedno od najvažnijih pitanja za sektor priređivanja igara na sreću, jer direktno utiču na poslovanje kompanija, visinu ulaganja, obim zapošljavanja, ali i na punjenje budžeta države. Članovi Grupacije su istakli da se mora težiti pronalaženju rješenja koja će omogućiti stabilan i predvidiv poreski okvir, jer neizvjesnost u ovoj oblasti može ozbiljno ugroziti održivost poslovanja.

Lalević je naglasio da se u velikom broju evropskih zemalja porezi na dobitke primjenjuju, ali ne na način na kojem se insistira u Crnoj Gori, jer takav pristup nigdje nije zaživio u praksi. Posebno je upozorio da ovo predstavlja ozbiljan pravni i poslovni problem, budući da bez jasnih podzakonskih akata i konsultacija sa Grupacijom nije moguće donijeti održiva rješenja. Na kraju je istakao da će Grupacija i ubuduće insistirati da se po svakom važnom pitanju čuje glas struke, te da se odluke donose isključivo kroz dijalog sa predstavnicima priređivača igara na sreću.

Članovi Grupacije su na sjednici još jednom detaljno analizirali važeći zakon o igrama na sreću i ocijenili da postoje određene odredbe koje nijesu u skladu sa Ustavom Crne Gore. Istaknuto je da ovakva zakonska rješenja mogu dovesti do pravne nesigurnosti, nejednakog tretmana privrednih subjekata i otežanog poslovanja. Nakon rasprave, jednoglasno je donesen zaključak da se razmotri mogućnost upućivanja iniciative Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti ovog zakona i njegovih spornih djelova.

Naglasili su da cilj ove inicijative nije osporavanje zakona u cjelini, već nastojanje da se obezbijedi da propisi koji uređuju ovu oblast budu u potpunosti usklađeni sa Ustavom i temeljnim pravnim načelima, što je u interesu kako privrednih subjekata, tako i države i građana.

Članovi Grupacije osvrnuli su se i na izmjene i dopune Zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja, koje će uskoro biti predmet razmatranja u Skupštini Crne Gore. Istaknuto je da su pojedina zakonska rješenja u koliziji sa odredbama Zakona o igrama na sreću i da stvaraju ozbiljne prepreke u poslovanju. Kao ilustracija naveden je problem ograničenja visine gotovine u blagajnama kazina, gdje je zakonom o igrama na sreću propisano da moraju imati najmanje 150.000 eura za isplatu dobitaka, dok novi Zakon o sprečavanju nelegalnog poslovanja ograničava taj iznos na svega 20.000 eura, što je neprimjenjivo u praksi i dovodi priređivače u situaciju da nužno krše jedan od zakona.

Zbog ovakvih neusklađenosti, zaključeno je da će Grupacija predložiti delegiranje svog predstavnika u Odbor za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, kako bi se poslanicima skrenula pažnja na probleme sa kojima se priređivači suočavaju u praksi.

Predsjednik Grupacije, Filp Knežević kazao je da će ova grupacija nastaviti da zastupa interese svojih članova kroz konstruktivnu saradnju sa institucijama, ali i kroz korišćenje pravnih instrumenata kada je to potrebno, u cilju zaštite zakonitosti i pravičnosti u ovoj oblasti. Na taj način, Grupacija potvrđuje svoju posvećenost očuvanju stabilnosti sektora, zaštiti prava svojih članova i unapređenju poslovnog ambijenta, što će u konačnici doprinijeti i razvoju privrede i interesima društva u cjelini.