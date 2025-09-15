Prema prvobitnom tenderu, postupak nadmetanja je trebalo da traje do 30. jula, ali je rok za dostavljanje ponuda u postupku, koji se sprovodi po procedurama Evropske investicione banke (EIB), dodatno produžen do 11. septembra.

Kineska državna građevinska kompanija China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) prvorangirana je na tenderu za rekonstrukciju magistralnog puta Berane - Rožaje, čija je procijenjena vrijednost, bez uračunatog PDV-a, nešto manje od 60 miliona eura, saznaju “Vijesti”.

Prilikom otvaranja pristiglih ponuda u četvrtak 11. septembra, predstavnici kompanija koje su se nadmetale na tenderu i članovi Komisije Uprave za saobraćaj potpisali su zapisnik prema kojem je kineska državna kompanija CCECC prvorangirana jer je dostavila najnižu cijenu od 48.900.000 milliona eura, bez PDV-a.

Uprava za saobraćaj je krajem maja ove godine raspisala tender za rekonstrukciju dionice duge 30,7 kilometara, koja će biti podijeljena u dvije etape - od Berana do tunela Lokve, dužine 15,5 kilometara, a potom od tunela Lokve do obilaznice Rožaja.

Prema prvobitnom tenderu, postupak nadmetanja je trebalo da traje do 30. jula, ali je rok za dostavljanje ponuda u postupku, koji se sprovodi po procedurama Evropske investicione banke (EIB), dodatno produžen do 11. septembra.

Zapisnikom se navodi da su se na drugom i trećem mjestu tokom nadmetanja našle još dvije kompanije iz Kine - JV XINGTAI road and bridge construction group dostavila je ponudu vrijednu 55.738.893 miliona eura bez PDV-a, dok je građevinska firma Shandong Foreign Economic & Technical Cooperation (SFETC) iz provincije Šandong procijenila vrijednost radova na 62.607.697 miliona eura.

Austrijski STRABAG je sa crnogorskom građevinskom kompanijom BEMAX poslao zajedničku ponudu od 68.252.668 miliona eura sa diskauntom od 6,8 odsto.

Tenderskim postupkom navedeno je da je kriterijum dodjele - najniža ocijenjena ekonomski prihvatljiva ponuda.

Rekonstrukcija magistralnog puta od Berana do Rožaja obuhvata obnovu puta, projektovanje i izgradnju četiri postojeća tunela, projektovanje i izgradnju mosta, sanacione mjere na 12 postojećih mostova, kao i rekonstrukciju/izgradnju 76 potpornih zidova.

Radovi na putu M2 biće finansirani iz kredita Evropske investicione banke (EIB), ali i novcem iz Budžeta Crne Gore.

Izvođač radova će biti izabran u skladu sa EIB Vodičem za nabavke.

“Ova infrastrukturna investicija ima za cilj unapređenje bezbjednosti saobraćaja i bolju povezanost sjevernog regiona Crne Gore”, saopštili su su iz Uprave za saobraćaj kada je raspisan tender.

Pravo učešća u postupku imale su firme iz svih zemalja svijeta, a navedeno je da ponuđači ne smiju biti u sukobu interesa niti smiju biti proglašeni nepodobnim od strane banke.

Sve ponude za jedan od najvećih infrastrukturnih projekata na sjeveru pratile su i uplaćene garancije od milion eura.

Ponuđačima je bilo dozvoljeno da postavljaju pitanja i traže pojašnjenja najkasnije 14 radnih dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Projekat rekonstrukcije puta od preko 30 kilometara izvodi se u okviru Programa rehabilitacije magistralnih puteva u Crnoj Gori koji se finanisira iz sredstava zajma EIB.