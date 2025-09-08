Potpisivanje je organizovano u Vili Gorica, tokom zvanične posjete delegacije Vlade Bugarske Crnoj Gori.

Izvor: Ministarstvo saobraćaja

Ministarka saobraćaja Maja Vukićević i potpredsjednik Vlade i ministar transporta i komunikacija Bugarske Grozdan Karadžov, potpisali su danas zajedničku izjavu o saradnji između dvije zemlje u oblasti vazdušnog saobraćaja.

"Zajednička izjava ima za cilj jačanje povezanosti dvije države kroz uspostavljanje direktne avio-linije između glavnih gradova Sofije i Podgorice", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Izjavom o saradnji između Bugarske i Crne Gore u oblasti vazdušnog saobraćaja, strane potpisnice dogovorile su formiranje zajedničke radne grupe za uspostavljanje direktne avio-linije između dvije zemlje.

"Očekuje se da će uspostavljanje ove linije doprinijeti unapređenju ekonomske i turističke saradnje, boljoj kulturnoj razmjeni, kao i daljem razvoju ukupnih bilateralnih odnosa", dodaje se u saopštenju.

Sagovornici su se složili da je zajednička želja uspostavljanje direktne avio-linije između Podgorice i Sofije što prije, po mogućnosti već tokom zimske sezone 2025/2026 u slučaju ciljanog pozitivnog rezultata sastanaka radne grupe.