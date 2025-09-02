Poređenja radi, naš ukupan izvoz u prvih sedam mjeseci ove godine bio je znatno manji i iznosio je 327 miliona eura.

Od januara do avgusta ove godine Crna Gora je uvezla prehrambenih proizvoda i pića za 553 miliona eura, pokazuju zvanični podaci Monstata. To znači da je u odnosu na prošlu godinu uvoz skočio za 47 i po miliona, pa tako država svakodnevno uvozi 2,6 miliona eura hrane i pića, pišu Vijesti.

Od januara do avgusta najviše smo uvezli vode i pića, skoro 82 miliona eura, mesa - gotovo 80 miliona, koliko i voća, povrća i njihovih proizvoda. Žitarica i proizvoda od njih smo uvezli za 57 miliona eura, a mlijeka i jaja – za više od 50 miliona. U svim kategorijama hrane, sve više uvozimo, a jedini pad ove godine je kod šećera.

''Ove godine su uvoznici sve od sebe dali da unište domaću proizvodnju i dobrim dijelom su uspjeli, zahvaljujući ne znam kome, državi Crnoj Gori, koja je prespavala ovu sezonu", kazao je Željko Milić, poljoprivrednik iz Tuzi.

Milić ističe da im je zbog većeg uvoza ove godine dosta proizvoda propalo, iako su, tvrdi, bili 30, 50, pa i do 100 odsto jeftiniji.

"Divljanje ove sezone je bilo na račun uvozne robe. 65 centi su oni prodavali makedonski kupus, ja sam moj davao 40 i ostalo mi je pola na njivi. Zašto, oni imaju samo jedan cilj, da odbrane tržište i monopol. Dok nama raste uvoz, pojoprivrednicima, ajde da kažemo ovdje iz Tuzi, čak i do 30 odsto robe je ostalo na njivama? Odgovorno tvrdim da je to istina. Samo što je to ostalo ove godine u tajnosti nekoj ilegali. Iz razloga što nemate jednostavno kome da se obratite. Odmah se hvataju CEFTA sporazuma, pravila, sve su to farse koje su laž. Evo otvoreno kažem laž", ističe Milić.

Istovremeno, naš izvoz hrane u mnogim kategorijama je simboličan, a i tamo gdje se imamo čime pohvaliti, bilježimo pad. Jedini značajan porast imamo kod izvoza mesa, sa 15,2 na 17,2 miliona eura.

Sa druge strane izvoz vode i pića pao sa 19 i po na 16 i po miliona. Voća smo u inostranstvu prodali za 400 hiljada eura manje, a povrća za 140 hiljada eura više ali je sveukupni izvoz u ove dvije kategorije oko 3 i po miliona eura, pišu Vijesti.

"Isti uvoznik koji je uvozio lubenicu, taj je izvozio našu. Samo što je uvozna bila 80 centi, a ova naša je plaćana 15. Možete zamisliti kakve su to igrice", kaže Milić.

I dok iz Ministarstva poljoprivrede danas nijesmo uspjeli da dobijemo komentar o značajnom rastu uvoza hrane, jer im treba više vremena, Milić ističe da poljoprivredni proizvođači nemaju kome da se obrate. Zato, ironično poručuje da je rješenje...

"Da postojeća vlast preda vlast trgovačkim lancima, da znamo ko nas vodi, neka predaju vlast trgovačkim lancima neka dignu ruke i kažu nema premijera, nema ministara...", kazao je Milić.