U saopštenju se navodi da je Kojić imenovana na osnovu odluke Savjeta Agencije za investicije Crne Gore.

Izvor: Agencija za investicije Crne Gore

Mirjana Kojić imenovana za vršiteljku dužnosti (v.d.) direktora Agencije za investicije Crne Gore, saopšteno je danas iz te agencije.

U saopštenju se navodi da je Kojić imenovana na osnovu odluke Savjeta Agencije za investicije Crne Gore.

Navodi se da je Kojić rođena 1977. godine i da posjeduje više od 20 godina profesionalnog iskustva u međunarodnim kulturnim i poslovnim institucijama u Crnoj Gori, Srbiji i Italiji.

"Tokom svoje karijere obavljala je niz rukovodećih i ekspertskih funkcija, sa posebnim fokusom na međunarodnu saradnju, investicionu promociju, strateško planiranje i realizaciju složenih međunarodnih projekata", kazali su iz Agencije za investicije.

U saopštenju piše da je prije imenovanja na čelo Agencije, Kojić rukovodila Sektorom za međunarodnu saradnju u JU Muzički centar Crne Gore.

"Ličnim zalaganjem omogućila je da Crna Gora u sektoru kulture dobije jednu od najvećih donacija u vidu opreme od gotovo milion eura, kroz Program za kulturu Vlade Japana koji sprovodi Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA). Tokom karijere obavljala je ključne rukovodeće funkcije, uključujući položaj generalnog sekretara Komore italijansko-srpskih privrednika, čije imenovanje odobrava italijansko Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije (MAECI). Koordinirala je operativno i strateško poslovanje i doprinosila jačanju privrednih veza između Italije i regiona. Profesionalni put započela je u sektoru kulture – međunarodna saradnja pri Regiji Friuli Venecija Đulija u Udinama u Italiji, a potom sarađivala na međunarodnim projektima pri Ministarstvu ekonomije Crne Gore i sticala iskustvo u renomiranim međunarodnim institucijama i kompanijama, među kojima se izdvaja Deloitte Srbija", kazali su iz Agencije za investicije.

Iz te afencije su rekli i da Kojić preuzima rukovođenje Agencijom za investicije Crne Gore sa zadatkom da doprinese realizaciji programskih prioriteta institucije – jačanju međunarodne prepoznatljivosti Crne Gore kao investicione destinacije, unapređenju poslovnog ambijenta i podsticanju održivog ekonomskog razvoja.