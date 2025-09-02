Opština Budva predala je ponudu od 6,9 miliona eura za kupovinu stare zgrade Jugoslovenskog rječnog brodarstva (JRB) kod Starog grada čiju prodaju je objavila stečajna uprava posrnule podgoričke kompanije “Vektra Montenegro” biznismena Dragana Brkovića.

Izvor: Budva naš grad

To je "Vijestima" potvrdio predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović, koga je prošle sedmice Skupština opštine ovlastila da podnese ponudu.

Gotovo deset kompanija i pojedinaca bilo je zainteresovano za učestvovanje u postupku. Otvaranje ponuda zakazano je za danas u podne, kada će se znati ko je od zainteresovanih podnio ponudu. "Vijesti" saznaju da je jedan nikšićki prevoznik podnio ponudu.

Opštinska ponuda je na iznos početne cijene koju je stečajna uprava oglasila u isnosu od 6.902.789,20 eura, kako prenose Vijesti.

Podsjećamo, Jovanović je na skupštinskoj sjednici kazao da Opština kupuje zgradu, dok je zemljište sporno i status će biti riješen kroz parnični postupak sa državom.

“Kupujemo zgradu JRB-a, čija je površina 815 kvadratnih metara, uključujući stambene i poslovne prostore. Zemljište je predmet parnice, i ako se dokaže da pripada državi, dobićemo ga besplatno. Ako ne, Opština će ga moći kupiti po tržišnim uslovima. Ovo je prilika da sačuvamo kulturno i istorijsko nasljeđe Budve“, istakao je tada Jovanović.