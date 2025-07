Bruto riješene štete na kraju 2024. godine iznosile su 60 miliona eura, što predstavlja rast od 20,6 odsto u odnosu na 2023. godinu, kada su iznosile 49,8 miliona eura, pokazuju podaci Agencije za nadzor osiguranja (ANO).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Ovom rastu doprinio je rast broja odštetnih zahtjeva i rast troškova rješavanja odštetnih zahtjeva, uslijed inflatornih kretanja u ekonomiji. Društva za osiguranje su i uslovima značajnog rasta troškova, zadržala visok nivo ažurnosti u rješavanju i isplati odštetnih zahtjeva. Bruto riješene štete neživotnih osiguranja iznosile su 44,7 miliona eura, što je za 15,4 odsto više u odnosu na 2023. godinu (38,8 miliona), dok su bruto riješene štete životnih osiguranja iznosile 15,3 miliona eura što je za 38,9 odsto više nego u 2023. godini (11 miliona) – piše u izvještaju koji je nedavno usvojen i na Vladi.

Posmatrano na agregatnom nivou, ukupan broj šteta za rješavanje u 2024. godini je iznosio 95.762 i povećan je za 19,3 odsto u odnosu na 2023. godinu kada je iznosio 80.276.

"Rastu je najviše doprinio rast broja šteta u neživotnom osiguranju za 14.994 (19,5 odsto) i to kod zdravstvenog osiguranja za 9.550 (26,1 odsto), zatim osiguranja od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila za 2.420 (14,6 odsto) i putnog osiguranja za 1.785 (31,1 odsto). Kod životnog osiguranja došlo je do rasta broja šteta za rješavanje 492 štete (14,3 odsto) i to najviše kod osiguranja života za 514 šteta (20,4 odsto). U 2024. godini je ostvaren visok nivo ažurnosti u rješavanju šteta, jer je od ukupnog broja šteta za rješavanje 93,8 odsto riješeno, što je na malo višem nivou u odnosu na 2023. godinu (93 odsto) – precizirano je u izvještaju.

Posmatrano prema grupama osiguranja, stepen ažurnosti u rješavanju šteta životnih osiguranja u 2024. godini je bio na nivou od 90 odsto. Stepen ažurnosti u rješavanju šteta neživotnih osiguranja je iznosio 93,9 odsto, kako prenosi Dan.