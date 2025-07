ASP ukazuje da je ekonomska analiza izrađena na samo dvije stranice i sa dominantno narativnim opisima.

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) dostavila je danas komentare na izmjene Prostorno urbanističkog plana (PUP) Plužina, ocjenjujući da bi dokument bilo najbolje povući sa javne rasprave kako bi se dopunio sa relevantnim i potpunim podacima, zatim provesti terensko ispitivanje mještana koji se protive gradnji energetskog čvorišta u Brezni i inovirani planski dokument ponovo staviti na javnu raspravu, prenosi CdM.

Kakao navode, komentari su dostavljeni Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, a u njima se ukazuje da je neprihvatljivo da glavni planski dokument za jednu lokalnu samoupravu bude zasnovan na dijelu nepotpunih, necjelovitih, nejasnih ili proizvoljnih podataka, a da pri tome targetira dugoročni planski razvoj lokalnog područja.

ASP ukazuje da je ekonomska analiza izrađena na samo dvije stranice i sa dominantno narativnim opisima.

“Planski dokument je bez ijednog podatka koliki se može očekivati rast zaposlenosti ili drugih javnih prihoda, iako se sa druge strane u njemu navodi da će investicije uticati na ekonomski, socijalni i demografski razvoj opštine, a fokus je na energetici”, navodi se u saopštenje.

Kako ističu, na području Plužina je grafički mapirana čak 21 buduća lokacija za gradnju vjetro ili solarnih elektrana, ali se lokacije tekstualno ne preciziraju, niti se prikazuju izvori finansiranja investicija, njihove vrijednosti, kao ni uticaji na zaposlenost, prihode, demografske tokove. Ono što se navodi jeste da će oko 120 miliona eura biti uloženo u razvoj energetske infrastrukture, što se može povezati sa gradnjom prenosne 400 kv mreže i trafostanicom 400/220 kv.

ASP je ukazala da je plan gradnje energetskog čvorišta izazvao proteste mještana Brezne i da se suprotstavljanja lokalnog stanovništva ne mogu ignorisati i zanemariti, preporučujući da se provede terensko ispitivanje mještana i pronađe rješenje prihvatljivo za lokalno stanovništvo, prenosi CdM.

“Planskim dokumentom se kao završena stvar uzima i gradnja hidroelektrane Komarnica, iako je ova investicija pod znakom pitanja. Komarnica takođe izaziva protivljenje znatnog dijela civilnog sektora i zainteresovane javnosti. U ovom planskom dokumentu se navodi da će u periodu važenja Prostorno urbanističkog plana opštine biti aktuelno davanje koncesija na istraživanja i eventualnu izgradnju malih hidroenergetskih objekata (mHE) na već određenim vodotocima, ali je davanje koncesija moguće i za korišćenje hidroenergije drugih manjih vodotokova za kojima se iskaže obostrani interes koncedenta i koncesionara”, dodaje se u saopštenju.

ASP je preporučila isključenje projekata mHE, za koje se pokazalo da su bili izuzetno štetni i donijeli korist privatnim investitorima, a štetu potrošačima (kroz subvencije za struju) i široj društvenoj zajednici. Mnogi iz poslova sa mHE danas su u poslovima sa solarnim i vjetro elektranama.

“U izmjenama PUP-a za Plužine ukazuje se i na neke od negativnih pojava te opštine, poput toga da ni za 50 godina grad nije uspio da se razvije, da je pad broja stanovnika gradskog područja za čak 25 odsto u odnosu na prije 20 godina, te da je prosječna starost stanovništva 43,7 godina, što je „duboka demografska starost“, a ovo naselje demografski najstarije u Crnoj Gori”, navode iz ASP-a.

Uprkos tome, ističu, projektuje se pad broja stanovnika do 2030. godine, a do 2040. rast, ali to nije praćeno opipljivim parametrima.

Javna rasprava je trebalo da traje do danas, ali je u međuvremenu resorno Ministarstvo produžilo za 15 dana, prenosi CdM.