U Crnoj Gori je više od 70 hiljada stanova koji su prazni, odnosno gotovo svaki četvrti stan u državi. Dok cijene kvadrata i kirija rastu, a sve više mladih razmišlja o odlasku iz zemlje, stručnjaci upozoravaju na stambeni paradoks

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

I dok brojni građani ne mogu da priušte krov nad glavom, veliki dio stambenog fonda – zjapi prazan. Prema podacima MONSTAT-a iz posljednjeg popisa stanovništva, gotovo 71 hiljada stanova klasifikovano je kao privremeno nenastanjeno ili potpuno napušteno, prenosi Gradska RTV.

„Postoji veliki broj stanova koji je upisan kao napušten, a vlasnici zapravo samo nijesu bili tu. U tih 70 hiljada su ušli vjerovatno bili i stranci koji nijesu bili u trenutku u državi. Ono što bi trebalo jeste da se ukrste registri, da bi se dobio pravi podatak koliko je zapravo praznih stanova“, kazao je ekonomski analitičar, Mirza Mulešković.

Ekspanzija stranaca, smatra Mulešković, značajno utiče i na rast cijena kvadrata, najviše pogađajući domaće stanovništvo.

„Iako je došlo do prasta plata nije ispraćen rast cijene kvadrata, pa građani ne mogu da se upuste da kupe stambeni objekat. Treba razmišljati o stambenoj politici i da imamo određene povoljnosti za građane Crne Gore“, dodaje Mulešković.

Crna Gora je turistička destinacija – pa se mnogi stanovi koriste samo sezonski. Neki se izdaju na crno, bez registracije, što dodatno komplikuje situaciju, kako zakupcima tako i izdavaocima, prenosi Gradska RTV.

„Narvno da to stvara nelojalnu konkurenciju kod legalnih izdavoca i utiče na tržište, jer oni nude drugačije niže cijene. Ali to ima i drugu stranu, a to je da zakupci tih stanova ostaju bez ikakve zaštite“, smatra Milena Novović iz Agencije za nekretnine.

Cijene stanova su i dalje visoke – ne očekuje se da će rasti, ali ni da će padati, zaključuje Novović. Dok prazni kvadrati čekaju vlasnike, mnogi građani čekaju šansu da postanu vlasnici. A tržište nevješto balansira između profita i potrebe, prenosi Gradska RTV.