Premijer je ranije danas saopštio, da je Odlukom Vlade Crne Gore odlučeno da će Monteput i Aerodromi Crne Gore, podržati KK “Budućnost” sa 1,5 miliona eura.

Smatramo neprimjerenim da se putem društvenih mreža, bez formalnog akta ili jasnog pravnog okvira, sugeriše kako članovi Odbora treba da glasaju po tačkama koje se tiču raspodjele finansijske dobiti kompanije, poručili su iz Aerodroma Crne Gore (ACG) povodom današnje najave premijera Milojka Spajića, prenosi CdM.

“Uz puno uvažavanje institucionalne hijerarhije i poštovanje prema najvišim državnim funkcionerima, osjećamo potrebu da izrazimo zabrinutost zbog načina na koji se u javnosti komuniciraju očekivanja u vezi sa odlukama Odbora direktora Aerodroma Crne Gore. Naime, smatramo neprimjerenim da se putem društvenih mreža, bez formalnog akta ili jasnog pravnog okvira, sugeriše kako članovi Odbora treba da glasaju po tačkama koje se tiču raspodjele finansijske dobiti kompanije”, naveli su iz Odbora direkrota ACG u saopštenju za medije, prenosi CdM.

Odbor direktora je, kako su naglasili, organ koji je Vlada Crne Gore sama imenovala, i koji ima zakonsku obavezu da postupa u skladu sa poslovnim interesima društva i najboljom praksom korporativnog upravljanja.

“Smatramo da bi prije donošenja odluke o raspodjeli dobiti trebalo jasno definisati prioritete razvoja, kao i strategiju upravljanja ovom važnom državnom kompanijom.Vjerujemo da bi fokus svih aktera trebalo da bude na razvojnim projektima koji će dugoročno unaprijediti dostupnost Crne Gore, kvalitet usluga i povezanost sa evropskim destinacijama”, objasnili su iz Odbora direktora ACG.

Takođe, očekuju da se uskoro razjasni i pozicija Vlade po pitanju koncesije, koja već duže vrijeme ostaje bez konačne odluke, prenosi CdM.

“Aerodromi Crne Gore su do sada više puta podržavali crnogorski sport, i to ostaje naš opredijeljen i odgovoran odnos. Međutim, način odlučivanja o takvim obavezama mora ostati u okvirima poslovne logike, zakonitosti i uvažavanja institucija. Takođe, prema informacijama kojima raspolažemo, Ministarstvo saobraćaja do ovog trenutka nije obaviješteno o bilo kakvoj formalnoj odluci u vezi sa konkretnim donacijama”, naveli su iz Odbora.

Imajući sve navedeno u vidu, u Odboru vjeruju da je neophodno da se sve važne odluke donose institucionalno, jasno i transparentno.

“A ne putem društvenih mreža, bez zvaničnih procedura i konsultacija sa organima koji za to snose odgovornost.

Uvjereni smo da je to u interesu i same Vlade, i građana Crne Gore, kao i svih zaposlenih u Aerodromima Crne Gore”, poručili su iz Odbora direktora ACG, prenosi CdM.