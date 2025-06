Ugovorom, koji je trebalo da bude zaključen u skladu sa članom 46 Zakona o DRI) bilo je predviđeno da Kovačević pruži specijalističku pomoć u reviziji Završnog računa budžeta Crne Gore za 2024. godinu, u periodu od 1. aprila do najkasnije 15. oktobra 2025. godine.

Doskorašnji senator Državne revizorske institucije (DRI) Nikola Kovačević, koji je krajem marta ove godine otišao u penziju, skoro je ponovo bio na pragu angažmana u toj instituciji – ovoga puta kroz ugovor o djelu. Međutim, planirano angažovanje je propalo nakon što Komisija za analizu i praćenje ugovora, koju je formirala Vlada Crne Gore, nije dala saglasnost za njegov povratak u ulozi eksternog stručnjaka.

To je zvanično potvrđeno “Vijestima” u DRI.

Ugovorom, koji je trebalo da bude zaključen u skladu sa članom 46 Zakona o DRI) bilo je predviđeno da Kovačević pruži specijalističku pomoć u reviziji Završnog računa budžeta Crne Gore za 2024. godinu, u periodu od 1. aprila do najkasnije 15. oktobra 2025. godine, prenose Vijesti.

“Doskorašnji senator Nikola Kovačević, nije radno angažovan u DRI. Ugovor o djelu je zaključen na osnovu odluke Senata o angažovanju eksternog stručnjaka, a u skladu sa članom 46 stav 1 Zakona o DRI, kojim je propisano da “Institucija u postupku revizije može angažovati i eksternog stručnjaka, ukoliko revizija iziskuje posebno specijalističko znanje”. Predmet navedenog Ugovora o djelu je pružanje specijalističkih znanja na reviziji Završnog računa budžeta Crne Gore, na period od 01. aprila 2025. godine do okončanja predmetne aktivnosti, a najkasnije do 15. oktobra 2025. godine. Komisija za analizu i praćenje ugovora o djelu i ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova u potrošačkim jedinicama koje se finansiraju iz budžeta države, koju je formirala Vlada Crne Gore, nije dala saglasnost sa aspekta opravdanosti potpisivanja ugovora”, kazali su iz ove DRI.

Kako su dodali, imajući u vidu da DRI nije dobila saglasnost Komisije samim tim nijesu realizovane ugovorene aktivnosti (obostrano), što znači da nije nastala ni finansijska obaveza plaćanja ugovorenog iznosa, prenose Vijesti.

Skupština je krajem marta za člana Senata Državne revizorske institucije (DRI) imenovala Vesnu Mihailović koja je došla na mjesto Kovačevića. U Senatu DRI su, osim Kovačevića, Milan Dabović, Zoran Jelić, Branislav Radulović i Siniša Čađenović.

DRI je od jula 2022. godine bez predsjednika Senata kada je istekao devetogodišnji mandat tadašnjem predsjedniku Daboviću.

Po Zakonu o DRI (član 39) predsjednik Senata predsjedava Senatom, predstavlja i zastupa Instituciju, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje najstariji član Senata, prenose Vijesti.

Kovačević je shodno ovom članu Zakona rukovodio institucijom nakon isteka mandata Daboviću, a nakon penzionisanja Kovačevića rukovođenje institucijom je preuzeo Zoran Jelić, kako najstariji senator.

On je bio dugogodišnji poslanik DPS-a koji je dospio u žižu javnosti nakon objave video-snimka u kome on na partijskim organima govori o zapošljavanju članova DPS-a po principu “jedan zaposleni četiri glasa”. Ova afera poznata u javnosti kao “Snimak” do danas nije dobila epilog u tužilaštvu. Evropska komisija je u svojim izvještajima o napretku Crne Gore tražila da se afera “Snimak” rasvijetli.

Jelić je ranije u martu 2013. godine izjavio da smatra da će istraga pokazati da je slučaj iskonstruisan.

“Niko ne bježi da se o slučaju “Snimak” razgovara, kako bi se otkrila njegova prava pozadina. Ako postoji bilo kakva sumnja, trebalo bi je istražiti”, rekao je on.

Prema Zakonu o DRI, predsjednik se imenuje na period od devet godina iz redova članova Senata koji se na toj poziciji biraju doživotno i isto lice ne može biti ponovo imenovano za predsjednika Senata, prenose Vijesti.