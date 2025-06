Riječ je o vazduhoplovu koji je do sada bio u danskom registru i imao je oznake OY-GDB.

Izvor: MINA

Nacionalna avio-kompanija Air Montenegro (AM) predala je Agenciji za civilno vazduhoplovstvo (ACV) zvaničan zahtjev za upis u nacionalni registar vazduhoplova, aviona tipa “embraer E195”, koji će ta kompanija uzeti u dugoročni zakup.

Riječ je o vazduhoplovu koji je do sada bio u danskom registru i imao je oznake OY-GDB. Ovaj avion je prošle godine trebalo da uđe, po osnovu ugovora o dugoročnom zakupu bez posade, održavanja i osiguranja (dry lease), u flotu srpskog nacionalnog prevoznika Air Serbia. Srpska nacionalna avio-kompanija koja postepeno uvodi avione tipa E195 u svoju flotu jer su im se oni pokazali kao vrlo rentabilni i pogodni za dobar dio linija u njhovoj mreži, međutim, iz nepoznatih razloga odustala je od ovog aviona, pa je on od ljeta prošle godne sve do 12. maja ove godine bio prizemljen na aerodromu Beograd. Odatle je OY-GDB prije nepunih mjesec dana preletio za poljski grad Bidogošč u kojem je sjedište kompanije “WYZL-2”, koja je sertifikovana za tzv. PART-145 održavanje aviona brazilskog proizvođača “Embraer” i to vazduhoplova serije E170/190.

U nekim krugovima u Crnoj Gori, inače, izražavana je sumnja u ovaj avion koji, prema navodima koje je u medijima i na društvenim mrežama iznio kapetan Nikola Pavličević jedan od bivših pilota Montenegro Airlinesa i AM, navodno ima manjkavu prateću tehničku dokumentaciju koja bi trebalo da detaljno svjedoči o njegovom održavanju i svim redovnim servisnim ili eventualnim vanrednim zahvatima popravki, koji su tokom upotrebe ovog vazduhoplova na njemu obavljani.

Iz menadžmenta A Mzbog ugovora o povjerljivosti podataka koji su potpisali sa firmama od kojih je prije nekoliko mjeseci nacionalni avio-prevoznik dobio ponude za traženi dugoročni zakup, nikada nisu zvanično potvrdili da je OY-GDB ušao u najuži izbor i da je najizgledniji kandidat da uskoro sa oznakama AM, vođen letačkim i opsluživan od kabinskog i tehničkog osoblja te kompanije, poleti u floti nacionalnog prevoznika. Nezvanično je iz te kompanije saopštavano da će svaki avion koji bude razmatran za uzimanje u dugoročni “dry lease” zakup, biti temeljito provjeren sa svom njegovom pratećom dokumentacijom, te da će u čitav postupak biti uključeni inženjeri službe tehnike Air Montenegra i eksperti i inspektori za plovidbenost aviona ACV-a, jer taj vazduhoplov treba da bude upisan u nacionalni registar, kao i da će po potrebi, u sve biti direktno uključeni i predstavnici fabrike “Embraer” kao proizvođača vazduhoplova.

Ovaj E195 počeo je da leti 23. juna 2008. kada je predat njegovom prvom korisniku - britanskoj regionalnoj kompaniji Flybe za koju je sa kraćim prekidima letio do 2018.Poslije toga je pola godine 2019. ovaj avion letio za irskog prevoznika Stobart Air, da bi u junu te godine ušao u flotu danske kompanije Great Dane Airlines koja ga je 2020-21. godine iznajmljivala vijetnamskom prevozniku Bamboo Airways, nakon čega se avion vratio Great Dane Airlinesu. Nakon bankrota te danske kompanije u oktobru 2021, ovaj avion je bio prizemljen i uskadišten prvo u Kopenhagenu, pa u Bilundu u Danskoj, odakle je prebačen na održavanje i servis prvo u Katovice, a kasnije u Varšavu u Poljskoj. Iz Varšave je ovaj avion, već ofarban u boje Air Srbije, doletio u Beograd 4. jula lani, ali na kraju nije uključen u flotu srpskog nacionalnog avioprevoznika. Budući da je ovaj avion vrlo malo letio u posljednje četiri godine, u Air Montenegru su detaljno pristupili njegovoj provjeri u svim aspektima, u čemu su angažovali i stručnjake Embraera, odnosno poljske kompanije ovlašćene za održavanje i servisiranje aviona E170/190 serije.

Nezvanično, izvori “Vijesti” tvrde da je ovaj avion u veoma dobrom stanju, kao i da je imao manje letnih ciklusa i ostvario manje sati letjenja od oba E195 koji su u vlasništvu crnogorskog prevoznika. Iz ACV-a koji je dobio zvanične zahtjeve Air Montenegra za upis vazduhoplova aktuelnih oznaka OY-GDB u registar civilnih vazduhoplova Crne Gore, te zahtjev za izdavanje potvrde o plovidbenosti (ARC) ovog aviona, nezvanično poručuju da će oni detaljno pregledati avion i svu njegovu prateću dokumentaciju prije nego što mu eventualno izdaju dozvolu za upis u crnogorski registar i daju mu našu registarsku oznaku koja počinje sa 4O.

Avion OY-GDB je vršnjak najstarijeg od dva E195 u floti Air Montenegra- aviona 4O-AOA, jer je sa proizvodne trake fabrike Embraer u Sao Hose dos Kamposu u Brazilu, sišao u o ljeto 2008, samo četiri mjesta dalje u seriji nakon današnje Air Montenegrove “Alfe”.