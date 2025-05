Obavještenje o raskidu ugovora poslato je tokom jučerašnjeg dana, a uslijedilo je nakon tri pisana obavještenja o neizmirivanju zakupnine, poslata u januaru, martu i aprilu.

Izvor: Facebook/Željezara Nikšić

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) poslala je juče kompaniji "8B kapital" obavještenje o jednostranom raskidu ugovora o zakupu pogona Željezare, potvrdio je za "Dan" izvršni rukovodilac FC Proizvodnja Miro Vračar.

Obavještenje o raskidu ugovora poslato je tokom jučerašnjeg dana, a uslijedilo je nakon tri pisana obavještenja o neizmirivanju zakupnine, poslata u januaru, martu i aprilu. Nakon slanja obavještenja o jednostranom raskidu ugovora, "8B kapital", čiji vlasnik je Igor Šamiz, više nije zakupac pogona Željezare – Čeličane i Kovačnice.

– Od zaključenja ugovora 25. septembra 2024. godine, zakupac je imao obavezu da plaća kiriju od 31 hiljadu eura. Od tada je platio samo dvije kirije, i to je sve što je izmirio. Imao je sedam kirija, što je iznos od 223 hiljade eura bez PDV-a, a kada se izuzmu dvije koje je platio, duguje 162 hiljade eura do 1. maja. Do sada smo mu slali tri pisana obavještenja o neizmirivanju obaveza u skladu sa potpisanim ugovorom. Sami član 8 ugovora, a u dijelu člana 80.1 i 80.2, daje nam za pravo da jednostrano raskinemo ugovor ako zakupac ne izmiruje obaveze među kojima su plaćanje zakupnine i preuzimanje radnika iz Željezare. Tako da su se u potpunosti stekli uslovi za raskid ugovora – izjavio je Vračar za "Dan" i dodao da su tokom jučerašnjeg dana poslali obavještenje o jednostranom raskidu ugovora.

Vračar je istakao da "8B Kapital" nije preuzeo nijednog radnika Željezare otkako je postao zakupac, a po ugovoru je bio obavezan da preuzme 150 radnika.

– Jeste pisao neka pisma o preuzimanju, o profilima radnika, ali nijednog radnika nije preuzeo po bilo kom osnovu. Svi radnici su isplaćivani iz sredstava EPCG i bili angažovani na izgradnji solarnih elektrana i betonskih blokova. Bili smo korektan zakupodavac ako je trebalo da se nešto ispita, ali zvanično nijednog radika nije preuzeo, niti je izmirio bilo šta po pitanju preuzimanja, iako je bio obavezan da preuzme 150 radnika iz Željezare – rekao je Vračar.

Zaposlenima u Željezari je poručio da im posla neće faliti i da plate mogu zarađivati na izradi solarnih elektrana.

On je istakao da zakupac može da ide na sud zbog raskida ugovora, ali da čisto sumnja da može ostvariti pravo po tom osnovu jer EPCG ima pravo na jednostrani raskid ugovora.

Vračar je naglasio da se raskidom ugovora gubi mogućnost valorizacije imovine Željezare, tačnije proizvodnja i prerada čelika.

– Pokušali smo da valorizujemo imovinu, ali se partner veoma neodgovorno ponio. Nije poštovao ni sitne obaveze u samom startu realizacije. Pokušali smo da uvedemo investitora da proizvodi i prerađuje čelik, jer EPCG ne može da se bavi tim poslom, jasno smo dobili mišljenje od Agencije za zaštitu konkurencije. Pokušaćemo da nađemo model da aktiviramo tu imovinu i uvedemo u posao investitora koji će se baviti proizvodnjom čelika – rekao je Vračar.

"Dan" je došao i do nezvaničnih informacija da se Šamiz žalio na stanje imovine i opreme koju je zakupio. Vračar tvrdi da je imovinu stekao u viđenom stanju i da mu je predat spisak imovine koju je preuzeo.

– On je sve to vidio i obilazio, dovodio ljude, kupio i ugovorio, tako da se od trenutka sklapanja ugovora ništa nije promijenilo po pitanju imovine – izričit je Vračar.

Čeličani i Kovačnici, kako je kazao, treba investitor koji će da uloži i da nakon toga proizvodi čelik.

– Opremu smo predali kako smo je zatekli od bivših vlasnika iz Turske. Peć je bila u dobrom stanju, dok druga postrojenja sigurno zahtijevaju remont – rekao je Vračar.

Ugovor o zakupu Željezare sa Igorom Šamizom lani je potpisan u prisustvu tadašnjeg ministra energetike Saše Mujovića i visokih funkcionera Elektroprivrede.