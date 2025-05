“Sama činjenica da je Sporazum višestruko ‘teži’ od BDP-a otvara mnoge dileme. Ostalo je nejasno koji su to planovi i projekti investitora, a to je Vlada bila dužna da pojasni. Međutim, ostali smo uskraćeni za odgovore”, naveo je on.

Izvor: DPS

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Janović saopštio je da će glasati protiv Zakona o potvrđivanju Sporazuma s Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) o turizmu i razvoju nekretnina.

Rekao je da stav svojih partijskih kolega da ne prisustvuju izjašnjavanju smatra legitimnim, piše portal Radio televizije Crne Gore (RTCG).

Poslanici DPS-a nisu bili u skupštinskoj sali u trenucima kad se odlučivalo o potvrđivanju sporazuma o ekonomskoj saradnji i turizmu i razvoju nekretnina s UAE.

Šef najjače opozicione partije Danijel Živković izjavio je 23. aprila na konferenciji za medije da su oni protiv “ovakvih sporazuma i načina kako ova Vlada zamišlja da uvede investitora u Crnu Goru...”, a da na glasanju nisu bili jer su ostavili parlamentarnu većinu “da se pokaže ko je za takav sporazum”.

Janović je, u emisiji na Televiziji Crne Gore, kazao da je Vlada bila dužna da objasni detalje sporazuma.

“Sama činjenica da je Sporazum višestruko ‘teži’ od BDP-a otvara mnoge dileme. Ostalo je nejasno koji su to planovi i projekti investitora, a to je Vlada bila dužna da pojasni. Međutim, ostali smo uskraćeni za odgovore”, naveo je on.

Poručio je da očekuje sličan ishod glasanja kao i kad je Skupština prvobitno potvrdila sporazum s Emiratima.

Poslanici su u noći između 22. i 23. aprila, nakon rasprave koja je trajala više od 12 sati, potvrdili dva sporazuma vlada Crne Gore i UAE. Manje sporan dokument o ekonomskoj saradnji podržalo je 50 parlamentaraca, a 10 je bilo protiv. Za Sporazum o turizmu i razvoju nekretnina, kojim je, između ostalog, predviđeno da prilikom realizacije projekata bude izuzeto zakonodavstvo o javnim nabavkama, glasalo je 46 skupštinara, deset je bilo protiv, dok su četiri bila uzdržana.

Šef države Jakov Milatović 29. aprila nije potpisao Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina između vlada Crne Gore i UAE i vratio ga je parlamentu na ponovno odlučivanje.